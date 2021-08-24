Говорят, что в Кабуле неизвестные угнали Украинский самолет

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24 августа 2021, 17:00 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Об этом заявил зам. главы МИД Украины Евгений Енин радиостанции «Громадське радио».

«Наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал Енин.

При этом он не уточнил, чем закончился инцидент

«Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — добавил замглавы МИД Украины.

По словам Енина, последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста». Вечером 23 августа третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Все пограничные переходы контролируются движением «Талибан» (движение запрещено в РФ).

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«Информация о захваченном самолете, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности...»

Об этом в комментарии сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Все самолеты, привлекала наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что сейчас было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек", — отметил он.

По словам Николенко, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы извлечь украинский самолет...

"Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", — отметил Николенко.

Он добавил, что министерство остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

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По информации "Страна.ua", афганские бизнесмены вместе со своими семьями, заплатив за перелет, отправились в Иран на борту украинского самолёта, который позже заместитель министра иностранных дел Украины назовёт угнанным.

На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями, сообщают источники издания.

Иран опроверг сообщение о захвате и угоне украинского самолёта из Афганистана в Иран 22 августа, сообщает сегодня, 24 августа агентство Fars. Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш в частности заявил:

«Самолет вчера дозаправился в Мешхеде, вылетел в Киев и, по нашим наблюдениям, приземлился в Киеве в 22:10. Поэтому вопрос об угоне отметается...»

Он добавил, что документы, относящиеся к приземлению самолёта в аэропорту Киева, будут обнародованы в ближайшее время. С заявлением об опровержении угона самолёта выступил генеральный директор аэропорта Мешхеда Махмуд Амани Бани.

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