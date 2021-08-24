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Республики Балтии просят НАТО увеличить контингенты на своих территориях

Трусливая Прибалтика совсем не того боится

, 13:17 Источник: nikita-frol0v87.livejournal.com

Республики Балтии просят НАТО увеличить контингенты на своих территориях

На радость западным друзьям прибалтийские политики раскручивают страшилку про российскую агрессию. Боги, кому вы нужны, ребята. Положим 30 лет были процветающие страны. Благодаря, кстати, ныне ненавидимому ими СССР, а сейчас что? Как говорится, ни рожи, ни кожи, а лучшие умы уехали в другие страны за лучшей жизнью.

Но нет, республики то и дело просят увеличения военного контингента НАТО на своих территориях, хотя там уже более 4 тыс. военных, включая Польшу – ещё одну очень трусливую страну.

«Ротационное так называемое присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырех натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой. Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными.»,- сказала по этому поводу представитель российского МИДа Мария Захарова.

А вот коронавируса в Литве, Латвии, Эстонии не боятся, поэтому проводят полномасштабные учения из серии – как отбиться от «российских оккупантов». Уже говорить устали – никто на Прибалтику не претендует, но там как об стенку горох. Хотя говорили об этом и министр обороны России Сергей Шойгу, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост: Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе - это Россия»,- комментирует ситуацию Захарова.

Ну а реальных угроз довольно много, и коронавирус лишь одна из них. Впрочем, за годы «святой» независимости Прибалтика настолько уже потеряла себя, что дальше просто некуда. Национальная, внутренняя, социальная сферы утеряны. Литва, Латвия и Эстония стали шавками Запада. Но главная угроза – это, конечно, Россия. Ну да, ну да...

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