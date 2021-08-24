Республики Балтии просят НАТО увеличить контингенты на своих территориях

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24 августа 2021, 13:17 Источник: nikita-frol0v87.livejournal.com

На радость западным друзьям прибалтийские политики раскручивают страшилку про российскую агрессию. Боги, кому вы нужны, ребята. Положим 30 лет были процветающие страны. Благодаря, кстати, ныне ненавидимому ими СССР, а сейчас что? Как говорится, ни рожи, ни кожи, а лучшие умы уехали в другие страны за лучшей жизнью.

Но нет, республики то и дело просят увеличения военного контингента НАТО на своих территориях, хотя там уже более 4 тыс. военных, включая Польшу – ещё одну очень трусливую страну.

«Ротационное так называемое присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырех натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой. Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными.»,- сказала по этому поводу представитель российского МИДа Мария Захарова.

А вот коронавируса в Литве, Латвии, Эстонии не боятся, поэтому проводят полномасштабные учения из серии – как отбиться от «российских оккупантов». Уже говорить устали – никто на Прибалтику не претендует, но там как об стенку горох. Хотя говорили об этом и министр обороны России Сергей Шойгу, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост: Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе - это Россия»,- комментирует ситуацию Захарова.

Ну а реальных угроз довольно много, и коронавирус лишь одна из них. Впрочем, за годы «святой» независимости Прибалтика настолько уже потеряла себя, что дальше просто некуда. Национальная, внутренняя, социальная сферы утеряны. Литва, Латвия и Эстония стали шавками Запада. Но главная угроза – это, конечно, Россия. Ну да, ну да...

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