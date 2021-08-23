Стратегия перехода развитых экономик к «зеленой» энергетике

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23 августа 2021, 17:33 Источник: el-murid.livejournal.com

С начала лета стали появляться материалы в СМИ, из которых следует, что развитые страны вынуждены увеличивать потребление угля, от которого ранее было решено отказываться в пользу «зеленых» технологий. Европа подняла потребление чуть ли не на 10%, Китай тоже наращивает. В Америке ситуация немного иная, так как она обеспечена собственным сланцевым газом, но и там процессы носят похожий характер.

Человек, конечно, способен создавать природные катастрофы, но все-таки глобально у него нет возможностей для того, чтобы спровоцировать природную катастрофу такого масштаба. Да, конечно, возможна ситуация, когда климат проходит через точку экстремума и готовится вот-вот необратимо измениться. И вот только в этот момент человечество может оказать какое-то воздействие на глобальные процессы, когда система будет выведена из равновесия в силу сугубо внутренних противоречий.

Но пока климат устойчив, он обладает колоссальным запасом компенсаторных механизмов. Их величина просто несопоставима с возможностями человечества, а потому рассказы про антропогенный фактор имеют ту же природу, что и страшилки про международный терроризм. Чистая политика. Обычный инструмент управления страхом через террор. В этом смысле «зеленая энергетика» - она точно не про контроль над климатом.

«Зеленая энергетика» идеологически совершенно про другое

Базовая проблема индустриального уклада — исчерпание инфраструктурных возможностей, которыми для него являются коммуникации. Если традиционная фаза развития исчерпывала ландшафтные ценности (плодородную почву в первую очередь), опустынивая места обитания до полной невозможности жить в них, то индустриальная фаза проедает ландшафтную связность, создавая вначале первичную пустыню (ту территорию, откуда население бежит из-за низкой инфраструктурной обеспеченности — деревень и малых городов), а затем — и вторичную пустыню (территорию, на которую бежит население первичной пустыни, которая из-за его переизбытка не в состоянии обеспечить это концентрированное население достаточными для нормальной жизни коммуникациями). Наступает кризис, который неразрешим в рамках индустриальной фазы. После чего он переходит в катастрофу, из которой есть как всегда два выхода — деградация социума до традиционной фазы с неминуемыми гекатомбами («жертвоприношениями» - гибелью, истреблением, ликвидацией), так как традиционная фаза хозяйствования неспособна прокормить нынешнее население планеты) или выход на новую фазу развития.

Но новая фаза должна ответить на вызов индустриальной фазы — как «расшить» коммуникационный кризис. Как доставить любой товар (включая и энергию, как важнейший ресурс) в любую точку планеты с любой, в том числе и нулевой связностью.

Мы уже видим решения, которые принимаются для ответа на этот вызов. Спутники Маска доставят Интернет в любую точку планеты. Беспилотники плюс искусственный интеллект способны в обозримом будущем решить проблему транспортировки любого материального груза туда, где просто нет дорог, да они там и не нужны.

«Зеленая» энергия — это еще один ответ на вызов

Это ответ, как именно доставить любое количество энергии (в разумных объемах) в любую точку с любой связностью. Именно это, а не мифическая борьба с глобальным потеплением, обуславливает важность энергетики на «альтернативных» первичных источниках.

Причина понятна — энергетика критично зависит от первичных источников

Но энергоресурсы (уголь, нефть, газ, вода для ГЭС) располагаются по земной поверхности неравномерно. Это создает во-первых, противоречие между производителем и потребителем (всегда найдется психопат, грезящий о глобальной «энергетической сверхдержаве»), а во-вторых, возникает транспортное противоречие на путях транзита — вначале от поставщика энергоресурсов до потребителя, а затем — противоречие на путях доставки выработанной энергии (обязательно найдется еще один психопат, грезящий уже о «логистической сверхдержаве»).

Плюс коммуникационные издержки, плюс правило «последней мили»

Известный пример чудовищной дороговизны «последней мили»: стоимость газификации оставшихся 35% российских домохозяйств (а это как раз та самая «последняя миля» - от магистрального газопровода до домохозяйства) уже сравнима со всей стоимостью Газпрома с его инфраструктурой, запасами, основными фондами. «Последняя миля» всех 100% домохозяйств страны заведомо дороже всей газовой отрасли. Хотя казалось бы — труба — вот она, в километре...

«Зеленой энергетике», включая и проблему «последней мили» не требуются коммуникации, так как первичные энергоносители есть в любой точке, их нужно только переработать. И пока эта задача еще не решена. «Зеленая энергетика» еще не обладает всем спектром технологий, позволяющих организовать устойчивое энергоснабжение в любой точке земной поверхности. Но предполагается, что примерно до 2035-40 г.г. именно технологические проблемы будут решены.

Однако перестройка мировой энергосистемы, в которой «зеленая энергетика» займет существенное место и долю — это очень серьезная задача, сравнимая с катастрофой. Да, собственно, она ею и является, так как перекройка мирового энергобаланса при его объемах на десятки процентов (а по отдельным странам полная замена энергобаланса) — это именно катастрофа.

Ключевой проблемой перехода к новому энергобалансу становится «кредитный» характер всех мероприятий. То есть — вы должны создать новые технологические мощности, а лишь затем начинать аккуратно сворачивать прежние. Попытка ускорить процесс — выводить «старые» мощности синхронно с вводом «новых» неминуемо приведет к тяжелейшим последствиям, так как вы еще не создали новую систему, но при этом разрушаете старую. Система обладает синергией, и разрушая устойчивую систему, вы теряете больше, чем выводите из строя. Теряете за счёт резкого снижения устойчивости.

Именно это и произошло в Техасе. Именно это угрожает произойти в Европе, которая в угоду политической коньюнктуре слишком быстро отказывается от «старой» энергетики, ставя устойчивость всей энергосистемы под нешуточную угрозу. И именно поэтому европейцы вынуждены возвращаться к углю и принимать шантаж поставщиков «традиционных» энергоносителей. Дело не в крахе самой «зеленой энергетики», дело в законах, управляющих процессами перехода в системах. И обойти их нельзя. Меркель на последней встрече с Путиным уточнила, что переходный период будет длиться еще примерно 15 лет, в течение которых газ (в том числе) будет востребован...

То есть — европейцы планируют в течение ближайших 15 лет создать базу для перехода в новый технологический уклад и более того — в новую фазу развития. Нас, конечно, это не касается. У нас проблема — как удержаться хотя бы в рамках индустриальной фазы, не рухнув в традиционную. Тут не до развития.

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