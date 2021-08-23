Запад деградирует в направлении брежневского СССР

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23 августа 2021, 14:05 Источник: olegmakarenko.ru

В некоем доме в Испании жили несколько «окупасов» — идейных паразитов, экономящих таким образом на аренде. Владелец здания договорился с окупасами на обычных условиях — заплатил каждому по 400-600 евро, чтобы те покинули здание...

Как полиция с пожарными помогают захватывать чужие дома...

Среди окупасов была женщина 67 лет. В то время как большая часть паразитов расселилась по другим домам, эта дама, получив деньги, направилась в полицию. Там она заявила, что хозяин дома силой отобрал у неё ключи, а ей непременно нужно попасть домой - там остался инсулин, который она должна регулярно принимать.

Обнаружив, что владелец дома сменил замки, полиция вызвала пожарных. Те проникли в здание через балкон и вскрыли дверь изнутри. Так как судебного приказа о выселении окупасов не было, владельцу пришлось с этим смириться...

Жители Запада считают нас варварами, а мы, жители современной России, считаем жителей Запада вырожденцами

Мы смотрим на страны, с которых когда-то хотели брать пример, и у нас наворачиваются слёзы на глаза. Мы не понимаем, зачем они вредят сами себе при помощи ложной терпимости к окупасам, к так называемым «беженцам» и к прочему контингенту, которому на Западе сейчас чуть ли не официально прощают даже весьма серьёзные грехи.

Вместе с тем не стоит думать, будто россияне так уж сильно отличаются от испанцев. В нашей собственной истории совсем недавно была и швондеризация квартир, и борьба с «великорусским шовинизмом», и насильственное насаждение единственно верной идеологии. Был даже аналог культуры отмены — тот самый «бойкот», который так часто упоминается в советских книжках.

Корень всех этих неприятных явлений заключается в известной особенности социализма:

Социалисты всегда проявляют доброту за чужой счёт. Например, обеспечивают жильём бездомных за счёт чужих квартир. Или оплачивают сытое безделье «беженцев» за счёт налогов и безопасности коренного населения.

Рассмотрим две вымышленные современные страны, капиталистическую и социалистическую

Пишем «вымышленные», так как страны Запада сломали свой капитализм и деградируют в направлении брежневского СССР, а Россия и развитые страны Азии ещё не успели достаточно далеко отойти от своего коммунистического прошлого. Ни чистого капитализма, ни чистого социализма вот прямо сейчас вокруг нас нет — разве что в каких-нибудь маленьких государствах, которые не могут служить хорошим примером, так как мы слабо представляем тамошние порядки.

Так вот...

Развитая социалка будет и в капиталистической стране, и в социалистической. Пенсии, талоны на еду, жильё для бездомных, бесплатная медицина, бесплатное образование и так далее наблюдаются во всех современных странах, если только развитие их экономики превышает определённый уровень. Разница в том, кто именно принимает решения о назначении социалки.

В капиталистических странах социалку назначают налогоплательщики

«Давайте будем платить немного больше налогов, чтобы организовать по стране сеть бесплатных столовых для нуждающихся».

В социалистических странах социалку назначают социалисты

«Давайте отбирать у среднего класса немного больше налогов, чтобы накормить за их счёт нуждающихся».

Проведу аналогию с обычной человеческой семьёй из двух человек, работающей мамы и неработающей дочери-школьницы. Капиталистический подход: «дочка, тебе нужен новый телефон, завтра идём в магазин». Социалистический подход: «мама, мне нужен новый телефон, я взяла у тебя из сумочки 30 тысяч рублей».

С точки зрения постороннего наблюдателя результат одинаковый — у мамы дыра в бюджете, у дочки новый телефон. Однако, полагаю, мне не нужно объяснять, почему в здоровом сообществе распоряжаться деньгами должен тот, кто их зарабатывает. У всех нас достаточно примеров перед глазами: как на уровне семей наших знакомых, так и на уровне целых государств.

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