Коллективный император Поднебесной — Компартия

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 августа 2021, 17:27 Источник: navimann.livejournal.com

17 августа Си Цзиньпин выступил и сказал про то, что сказал дедушка Ден в далеком 1978 году. Дескать некоторые китайцы разбогатеют раньше, чем другие, и ранее будут жить при коммунизме. Но сегодня, это уже не совсем актуально...

«Слишком сильно вы там разбогатели. И нужно делиться. А то где ж коммунизм?»

Причем курс этот взят уже давно, просто сейчас озвучен для особо непонятливых. Вспомните ту же пропажу Джека Ма. Но это вершина айсберга...

В этом году уже идет полным ходом раскулачивание целых отраслей. Взять ту же отрасль частного образования, которая похудела за этот год на 16 миллиардов долларов - в смысле акции крупных образовательных кампаний настолько просели. А если учитывать что были-то они на 26 миллиардов, а осталось 9,5, и все это менее чем за год, то можете оценить масштабы вмешательства в эту отрасль бизнеса. И ведь вмешательство еще не закончилось...

Власти собираются изменить систему налогообложения, облагать большие доходы, наследство, и все такое …

Ну в США такое давно есть, и что? Богатые не переводятся. Расслоение остается и усиливается. Но китайское руководство, насколько я понимаю, формальностями не ограничится. Как говорил один деспот «иногда не до законов». Лукашенко, кстати, тоже на днях с министром по налогам и сборам "общался", но у него другая проблема — денег нет...

У Китая проблема другая. Деньги есть и ими решили поиграть... в политику. Политически ход неплохой. Куче народа обещано благосостояние за счет небольшой кучки.

Но вот как это отразится на экономике? Сомневаюсь что положительно. Но может хоть экологию меньше загадят. Это, кстати, тоже больше отразится на жизни более бедных слоев населения.

Кстати китайское руководство само говорило, что они опираются в развитии на олигархический строй, а тут их решили стричь? И как это назвать?

Большой скачек уже был, культурная революция была. А это? Эммм... «большое китайское раскулачивание». Но такое понятно только здесь, на бывших просторах СССР. К тому же "кулаков" как класс они уничтожать не собираются. Или как это... помните про ту кошку разных цветов, что мышей лучше ловит?

Заставить кошку делиться мышками...

Только за время пути кошки могли подрасти... да и мышки ей уже так...

Сомневаюсь я в "китайской Швеции". Скорее всего Китай опять замкнется и начнет стагнировать. Но это не скоро. Пока еще будет расти. Там инерция большая. И сделано много, и многое делается...

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