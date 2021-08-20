Причина повышения уровня океана исходит из недр Земли

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20 августа 2021, 16:09 Источник: masterok.livejournal.com

Международная команда ученых провела на леднике Туэйтса в Антарктиде геофизические измерения с помощью магнитометра, установленного на борту вертолета. В результате исследования впервые был идентифицирован мощный геотермический источник, который подтачивает ледник снизу.

Ледник Туэйтса расположен на западе Антарктиды

Он считается одним из самых быстро разрушающихся ледников в мире. Более того, именно на него ученые возлагают вину за примерно 4 процента глобального повышения уровня Мирового океана.

По прогнозам, эта цифра может увеличиться в ближайшее время, поэтому ученые решили детально изучить массивный ледник. Новое исследование позволило установить довольно неожиданную причину его разрушения. До недавнего времени эксперты объясняли стремительное таяние ледника Туэйтса изменениями климата.

Кроме того, считалось, что ледник во многих местах соприкасается с морским дном, а также испытывает влияние теплых водных масс, которые его подтачивают. Однако теперь идентифицирован и третий фактор влияния - оказалось, что под ледником находится аномальный источник тепла.

Ученые объясняют, что этот источник представляет собой мощный геотермальный поток, который воздействует на лед снизу. Приборы зафиксировали большие объемы льда, нагретого в самых нижних слоях ледника. Объяснить такую аномалию можно тем, что это тепло исходит из недр Земли.

Существование мощного геотермального потока эксперты связывают с тем, что ледник расположен над тектонической впадиной, где земная кора значительно тоньше, чем, к примеру, в соседней Восточной Антарктиде. По мнению ученых, этот молодой в геологическом отношении регион состоит из нескольких небольших и относительно тонких блоков земной коры. Эти блоки отделены друг от друга рифтовой системой, которую также называют траншейной. Во многих траншеях этой системы толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, а большая часть земной поверхности находится на 1-2 километра ниже уровня моря.

О существовании этих траншей ученые знали и раньше. В новом исследовании они проверили гипотезу о том, что в данном регионе из-за рифтовой системы сравнительно большое количество тепла может выбиваться из недр на поверхность.

"Наши измерения показывают, что там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, геотермальный тепловой поток может достигать 150 милливатт на квадратный метр под ледником Туэйтса", - говорит геофизик Рикард Дзядек из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца.

Новое исследование показывает, что обнаруженный геотермальный поток может быть решающим фактором, который влияет на скорость и объемы таяния ледника Туэйтса. Одним из сценариев развития ситуации может стать то, что нижняя часть ледника перестанет замерзать полностью. В этом случае велик риск того, что ледяные массы начнут скользить над землей, что лишь усилит процесс разрушения ледника Туэйтса.

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