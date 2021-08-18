Пора вспомнить советский опыт бесплатного социального жилья

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18 августа 2021, 15:41 Источник: alexkolos.livejournal.com

Не раз, и не два было писано, что не мешало бы в России возродить такой советский опыт, как строительство бесплатного социального жилья. То есть люди могли бы в нем жить, получать все коммунальные услуги, только приватизировать это жилье они не смогли бы. И вот вчера прошла новость, что наконец-то наши власти решили пойти по этому пути.

И вроде бы надо радоваться, что здравый смысл возобладал. Но на самом деле это решение продиктовано безысходностью нынешней экономической политики. И фактически объявлено о том, что в России появятся районы для бедных …

Оказывается, у нас в стране очень много людей, которые не могут себе позволить взять даже льготную ипотеку. Это следует из слов Председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, которая занимает этот пост аж с 2011 года!

Другими словами, очень много людей, кто не сможет выплатить эту ипотеку, ибо доходов на это не хватит...

Но есть и другая сторона медали у этой проблемы. Закредитованность людей в нашей стране растет в геометрической прогрессии. Прикол в том, что кредитов они понабрали, но опять же выплачивать их будет нечем.

А тут и новый закон подоспел, что теперь за долги можно будет изымать единственное жилье! И представьте ситуацию, семья с ребенком, или мать одиночка, не выплачивает ипотеку, ее на законных основаниях выкидывать на улицу? Это не гуманно для страны, которая встала с колен...

Строительство наемных домов просто необходимо!

И, возможно, это выход их ситуации. Но тут есть много «но». Конечно же, все эти дома будут строить не в центре городов, и не с видом на реки и озера. Это будут окраины, со всеми вытекающими проблемами. Тут и плохая транспортная доступность, наверняка там не будет детских садиков и школ, и т. п. Как всегда это будут многоэтажки. О качестве таких домов тоже можно догадываться. И просто представьте визуально эту картинку будущего...

Это такая своеобразная резервация

Кстати, строительство в Сибири нескольких городов-миллионников, как бы тоже идеально вписывается в способ решения данной проблемы. Хе-хе.

Строить подобное бесплатное съемное жилье нужно было гораздо раньше, и тогда бы люди не влезали в кредитное рабство, а заработанные деньги тратили на себя и на воспитание детей, что возможно способствовало улучшению демографии. А сегодня реализация этой программы это все от безысходности.

И да отдельный привет все инвесторам в недвигу! В принципе толпу постригли неплохо. Свободные квадратные метры скинули по максимальным ценам. Игра сделана. Ничего личного, это бизнес. Хотя цены могут быть еще выше, только кто это все будет покупать. Хотя это немного другая тема…

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