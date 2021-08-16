Трагедия в небе Турции типична для тяжелых пожарных самолетов

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16 августа 2021, 19:10 Источник: masterok.livejournal.com

Бе-200 мог разбиться из-за недостатка тяги и даже полного отказа двигателей в обезвоздушенном пространстве турецкого ущелья. Увы, такая причина является типичной для тяжелых пожарных самолетов, которые тушат лесные пожары в условиях сопочной горной местности со сложным рельефом. Расследование продолжается

Подобный случай произошел 1 июля 2016 года. Тогда в Иркутской области точно также разбился пожарный ИЛ-76 МЧС России.

Расследование той трагедии выявило столкновение самолета под управлением опытнейшего экипажа с сопкой. При этом двигатели работали на максимальных оборотах вплоть до столкновения. Самолету просто не хватило высоты перемахнуть через пик. А набрать высоту ИЛ-76 не смог, потому что сильнейшие лесные пожары выжгли в зоне пролета тяжелого транспортника весь кислород.

В Турции, похоже, трагедия полностью повторилась...

Учитывая, что есть видео последнего полета и крушения нашего Бе-200, экспертам не составит труда понять, что же произошло на борту. На записи видно, как самолет-амфибия снижается в ущелье к очагу пожара, сбрасывает воду и не может набрать высоту даже с пустыми цистернами, а летит прямо на сопку.

Экипаж, безусловно, понимал и знал обо всех рисках

Но, увы, для экипажей пожарных самолетов работать на предельно малых высотах - стандартная практика, иначе эффекта от тушения пожаров не будет, так как вода просто не долетит до очага пожара, испарившись в воздухе. Так во всем мире.

Когда хоронили тот героический экипаж Леонида Филина, разбившегося Ил-76 в 2016 году, МЧС на своем сайте разместило комментарий. В нем говорилось, что пожарные летчики, как правило, осуществляют тушение пожаров, находясь на высоте от 60 до 100 метров, которая считается самой эффективной для ликвидации огня. Но когда огонь бушует на дне ущелья эта высота считается критической и нередко срабатывают датчики, предупреждающие об опасном сближении с землей. Это обычная практика.

Многим иностранным летчикам в некоторых странах мира запрещено рисковать. Наши нередко идут на риск

"Все летчики знают, что кислород сгорает в ущельях, в горах и образуется "пустой колодец". Для работы двигателя нужен кислород, а его нет. И происходит остановка двигателя, самолет падает", - сказал после панихиды в 2016 году начальник штаба авиаэскадрильи Василий Ерчев.

Командир авиаотряда МЧС, заслуженный летчик России Евгений Серых тогда добавил: "Поскольку они в ложбине шли, кислорода не было, могла пропасть тяга двигателя вплоть до отказа".

Версия отказа техники из-за технических проблем при этом - самая маловероятная причина. Бе-200 - очень надежный и реально уникальный самолет. У него ни разу не фиксировалось фатального отказа двигателей и оборудования.

Авиационный эксперт Роман Гусаров напомнил, что за почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы.

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