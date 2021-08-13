Почему в Израиле жить дешевле, чем в России

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13 августа 2021, 17:55 Источник: bepowerback.livejournal.com

Давний знакомый Антон, еврей по национальности, уже как несколько лет уехал из родной Самары в Израиль, город Цфат, и основательно там обосновался. Я сам бывал в Израиле, где в первую очередь меня шокировали цены на все, но Антон рассказал о жизни в этой стране со стороны местного жителя и показал примеры, что тратить на жизнь там можно намного меньше, чем в России.

Благотворительная столовая, где кормят пенсионеров и малоимущих, у которых не хватает денег на покупку еды

Столовая обычно работает все дни, кроме субботы - в шаббат работать нельзя. Иногда разрешают забрать еду с собой в принесенных контейнерах. Не так давно в Израиле разразился скандал, приезжие россияне притворились бедняками, чтобы бесплатно кушать в таких столовых. Обман раскрылся, когда владельцы столовой увидели, что у них в заведении появилось много новых лиц. Теперь для получения обеда нужно предъявить документы гражданина Израиля.

Так же при столовых устраивается импровизированная раздача вещей от благотворителей - обувь, одежда

Еще в синагогах каждую субботу проводятся утренний и вечерний киддуш – особое благословение (бенедикция) в иудаизме, которое произносится по праздникам. Обычно это происходит на деньги одного из членов синагоги - спонсорский киддуш.

На рынках перед шаббатом (в пятницу, ближе к вечеру) бесплатно отдают овощи и фрукты

К закрытию рынка продавцы выставляют целые короба фруктов и овощей, брать можно сколько хочешь. Это абсолютно нормальные фрукты и овощи, которые не долежат до следующей торговли: просто где-то немного придавлены или очень спелые.

Бюджетные секонд-хенды

Сначала американские евреи покупают новую одежду и немножко носят её. Ну или просто примеряют и решают, что она им не подходит. После чего они сдают её бесплатно на свой американский склад одежды б/у, которая грузится в огромные контейнеры и отправляется на Святую Землю к небогатым израильским собратьям. В Израиле на специальном складе одежда распаковывается и красиво развешивается на плечики по отделам местными добровольцами. Вещи продаются за 5-10 шекелей, а в конце сезона - за 1-2. Малоимущим вещи раздаются бесплатно.

Гмах – особая касса взаимопомощи, которая есть в каждой еврейской общине

Само слово «гмах» является аббревиатурой слов «гмилут хеседим». Чаще всего в гмахе вещь берут напрокат (если вещь крупная или дорогая, такая как детская кроватка или дрель, оставляют залог). После использования вещь возвращают или покупают новую и отдают. В некоторых гмахах вещи покупают за символическую стоимость или вместо вещи возвращают ее денежный эквивалент.

Также в Израиле есть традиция не выкидывать хорошие вещи, побывавшие в употреблении (например, мебель или предметы бытовой техники), а выставлять их на улицу, чтобы кто-то их забрал. Таким образом мой знакомый из Израиля полностью и совершенно бесплатно обставил свою квартиру.

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