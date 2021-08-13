Великобритания вслед за США отправляет в Афганистан военных

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13 августа 2021, 14:11 Источник: el-murid.livejournal.com

США при этом обеспечивают эвакуацию афганцев, получивших право на выход вместе с оккупационными войсками. Вынужденность этой меры очевидна: Талибан продвигается по территории слишком быстро, сдвигая все запланированные сроки выхода иностранных сил.

В Кабуле еще находится достаточно большое количество иностранцев, поэтому в случае, если талибы внезапно появятся в столице, придется повторять сцену эвакуации на последнем вертолете из Сайгона, чего американцы, конечно, хотели бы избежать.

Талибы, правда, пока не спешат идти на Кабул

Причина в том, что численность отрядов движения невелика. Сами отряды тоже насчитывают максимум до тысячи человек (скорее, меньше) по понятной причине - Талибан формировал их для партизанской борьбы, в которой численность может стать проблемой. Да и управлять крупными подразделениями непросто - нужны командиры среднего звена, которых у иррегулярных формирований всегда дефицит.

Сейчас же партизанская война внезапно закончилась, но соответствующих структур у Талибана нет...

Приходится брать под контроль страну тем, что есть. Поэтому стремительное продвижение талибов - это в основном не военный успех, а достижения талибской дипломатии. Талибы договариваются с местными авторитетами, богословами и шейхами и фактически входят в города (а теперь и в центры провинций) для того, чтобы выгнать из них полицию и военных режима. Иногда почти без боя. После чего в городе остается что-то напоминающее комендатуру и небольшой отряд численностью в несколько десятков человек.

Местные общины при этом фактически переходят к полному самоуправлению

Как долго продлится такое полуанархическое состояние, сказать сложно, но пока это наиболее эффективная стратегия, позволившая талибам взять под свой контроль (а точнее - освободить из под контроля Кабула) большую часть страны.

При этом в Кабул стягиваются непримиримые противники Талибана, которым терять нечего. Эвакуируют вместе с оккупантами немногих, а потому у оставшихся выбор невелик. Поэтому можно ожидать, что сопротивление в самом конце может существенно возрасти. Правда, моральный дух правительственных сил буквально на нуле, так что возможны разные варианты.

В любом случае Кабул - это точка, которую Талибан будет ставить в освобождении страны. Поэтому время у иностранных сил для эвакуации еще есть. Хотя и немного

Отличие нынешнего прихода к власти Талибана от предыдущего, когда он вынес из страны Альянс Семи в том, что непримиримых противников у него осталось не два, как тогда, а один. Но все тот же - маршал Дустум. Ахмад-Шах Масуда нет, поэтому с таджиками талибы сумели договориться, пусть и с позиции силы. Узбеки же надеются, что упорное сопротивление поможет им снова остаться автономной провинцией в талибском государстве. Для этого Дустум поставил задачу своим отрядам держать Мазари-Шариф любой ценой. Талибан не готов ее платить (во всяком случае пока). Возможно, что после взятия Кабула талибы будут договариваться с узбеками о нейтралитете.

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