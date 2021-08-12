На Украине подсчитали, сколько потеряли из-за конфликта с Россией

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12 августа 2021, 17:55 Источник: greenchelman-3.livejournal.com

К 30-летию незалежности сайт «Еспресо» и «Институт экономических исследований и политических консультаций» исследовали, сколько Киев потерял из-за семилетнего конфликта с Москвой. Об этом поведал общественности глава правления «института» грантоед и русофоб Игорь Бураковский в материале «Российская агрессия против Украины: экономическое измерение».

"Российский истеблишмент не принял «революцию достоинства», посчитав её угрозой своему «политическому режиму» и ослаблением своих геополитических позиций из-за ухода Украины из-под контроля РФ. Именно исходя из этих соображений, в 2014 году Россия аннексировала Крым и фактически начала вооруженную агрессию на Востоке", – сообщает автор.

Произошедшее имеет вполне определенную экономическую цену. Речь идет: о потере активов, разрыве многолетних связей между предприятиями, утрате бизнесом рынка сбыта продукции и устоявшихся поставщиков товаров, недополучение средств бюджетами всех уровней, санкциях, расходах на помощь внутренне перемещенным лицам и прочих сопутствующих данной проблематике вопросах, включая коррупционные схемы и неопределенность государственной экономической политики в целом.

Стоимость потерянных в Крыму активов по оценке Центра экономической стратегии составляет $135 млрд. В них входят: земля на полуострове – $3 млрд, доказанные залежи полезных ископаемых – $52,3 млрд, жилая недвижимость населением – $42,7 млрд, потери частных компаний – $18,4 млрд и банков – $2,7 млрд, а также государства – $14 млрд и местных общин $1,7 млрд.

По данным экспертов Немецкого института экономических исследований война на Донбассе снизила ВВП Украины на душу населения за период 2013- 2017 годы на 15,1% (порядка $1439). Согласно оценкам шведско-американского профессора Андерса Ослунда Украина потеряла $100 млрд ($27 млрд - потеря Крыма, $73 млрд - «агрессия» на Донбассе).

"Экономические потери от российской агрессии также понесли и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", – уточняет автор.

Немецкий институт экономических исследований подсчитал, что в ДНР и ЛНР за 2013-2016 годы потери составили 43% и 52% ($4630 и $3326) валового регионального продукта на душу населения соответственно.

По расчетам Венского института международных экономических исследований за первый год войны на Донбассе «экономика ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей)» уменьшилась на 50%. Оценки и методики отличаются, но в целом они наглядно демонстрируют случившееся и подтверждают серьезность ущерба.

При этом «восстановление ОРДЛО» потребует больших денег. В Вене уверены, что на это понадобится не менее $21,7 млрд (для физического капитала – $9,5 млрд, человеческого капитала – $8,6 млрд и окружающей среды – $3,6 млрд).

Одним из последствий произошедшего стала переориентация торговых связей Украины. По информации НБУ в 2013 году на РФ приходилось 28% экспорта и 25,9% импорта (в ЕС соответственно 36,1% и 34,0%). В 2019 году доля РФ снизилась до 10,0% экспорта и 10,3% импорта. При этом на ЕС пришлось соответственно 34,8% и 40,8%.

"Аннексия Крыма и агрессия на Востоке Украины имеет серьезнейшие последствия для экономики Украины в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе", – подытоживает автор.

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