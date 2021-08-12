Подросли те, кто учил историю родной страны по вопросам к тестам

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12 августа 2021, 14:10 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Многие, конечно, догадывались, что всё печально с этим поколением. Но даже не подозревали, что настолько печально.

Одна девочка – ну как, девочка: «тридцатник» уже где-то совсем близко – страшно возмутилась воспоминаниям режиссёра Андрона Кончаловского. Тот имел неосторожность припомнить, как его бабушка любила «рокфор» к кофе по утрам. Хороший рокфор ещё тех, сталинских времён...

И вот тут разверзлась бездна!

Ну какой же мог быть «рокфор» при Сталине! – возмутилась девочка. Мол, всем же известно, что страна тогда пребывала в страшной нищете. Что все, кто не сидели в бараках по зонам и лагерям, ютились в таких же бараках на стройках коммунизма. Что рокфор, камамбер, пармезан – это всё завоевания счастливых нынешних времён. И что сегодня даже студент может позволить себе «бри» с какой-нибудь подмосковной сыроварни.

О, каким же откровением стал для неё простой исторический факт, что в 1952 году московский студент, получавший стипендию в 350 руб., мог позволить тебе не сырную подделку за безумные деньги, а примерно 2,5 кг… чёрной икры. Которая в те годы вовсе не была дефицитом, по крайней мере, в Москве. И даже особым спросом не пользовалась.

Ну и совсем сломал картину мира ещё один факт. «Оказывается», тот самый вкусный советский пломбир появился у нас не в сытые годы правления Леонида Брежнева, а… тоже при Иосифе Сталине. С подачи сталинского наркома Анастаса Микояна. Собственно, и рокфор, из-за которого начался весь сыр-бор также начал выпускаться в СССР ещё при жизни генералиссимуса: самое позднее, в 1948-49 г.г. И тоже встречался в московских магазинах. Впрочем, его не многие брали тогда из-за плесени.

Вот и выросло поколение, учившее историю родной страны по вопросам к тестам. Собственно, это практически диагноз. Очень страшный если вдуматься. Выросли какие-то манкурты. Или, если по-русски, Иваны, родства не помнящие. Более того, не желающие помнить. Оттого и День Победы для них – «победобесие»…

Впрочем… Они выросли такими или их вырастили – сознательно, цинично, расчётливо?

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