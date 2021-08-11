Американцы на Луну опять не полетят...

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11 августа 2021, 18:19 Источник: sapojnik.livejournal.com

До сих пор у НАСА не было ракеты - то есть просто не на чем было лететь. А теперь проблемка попроще, но тоже смешная: нет скафандров для Луны. И, хотя высадка намечена на 2024 год - и к этому сроку скафандры тоже не появятся. Такая вот, понимаете, незадача. Не удается разработать, понимаете ли - все время что-то мешает.

На фото 1969 года Армстронг на Луне, как ни странно, в скафандре...

Люди, хоть что-то знающие о космосе, в этом месте начинают недоуменно протирать глаза. "Позвольте! - орут они. - КАК ЭТО?! А как же этот самый астронавт Армстронг, который по этой самой Луне гулял?! Он ведь был вроде в скафандре?!! Как же его знаменитая фраза, которую транслировали по всему миру, кроме СССР: "Это маленький шаг человека и огромный шаг всего человечества". Её он как раз произносил, сходя с трапа своего звездолета на поверхность нашего спутника? Это что всё - куда-то делось?

На самом деле мы опять наблюдаем в исполнении НАСА и американцев странную аберрацию "полной утраты технологий". Опять возникает ощущение, будто бы американцы, шесть раз (!) отправив экипажи с людьми на Луну, после этого вздохнули с облегчением и всю документацию проекта - по ракетам, по скафандрам, по навигации, по двигателям - словом, всю, вообще всю целиком! - взяли да и торжественно сожгли где-то на заднем дворе. Именно в бумажном виде - ведь с дискетами и прочими электронными хранителями информации в начале 70-х годов было туго.

Вот так: документацию сожгли, а инженерам, видимо, сделали лоботомию...

Ибо как иначе объяснить, что в середине "нулевых" вдруг оказалось, что у США для полета на Луну нет буквально НИЧЕГО? Причем не то что "железа" - нет даже схем и идей, как это сделать, и поэтому всё буквально надо разрабатывать заново, практически "с нуля"!

А иначе почему идею "возвращения на Луну" в Штатах провозгласили еще в 2005, при Буше, а теперь "вдруг" выясняется, что и в 2024 это сделать не удастся, потому как теперь со скафандрами проблемы! 50 лет назад со скафандрами проблем не было - а теперь они появились. Ты подумай, как бывает! Фантастика...

Пишут, что за все время на подготовку к "возвращению на Луну" НАСА уже истратило более 200 млрд. долл. (чуть менее годового бюджет РФ) - но воз, как видим, пока что и ныне там.

"Высадка астронавтов на Луну в 2024 году стала невозможной из-за неготовности скафандров, - говорится в докладе NASA, - первоначально планировалось, что новые скафандры подготовят к полетам на Международную космическую станцию (МКС) к 2023 году и к началу программы Artemis 3, которая предполагает прилунение и высадку на Луну, к 2028 году".

Смех и грех

Может, НАСА уже пора, в рамках "новой нормальности" и движения BLM, признаться уже наконец, что миф о "полетах на Луну" придумали проклятые белые дьяволы, а теперь в разработках участвуют исключительно расово правильные люди, работающие по особым "черным технологиям", и именно поэтому нынче "все будет", надо только еще немного подождать?

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