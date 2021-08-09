Осужденные 25 лет назад на смертную казнь готовятся выйти на свободу

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9 августа 2021, 19:15 Источник: seregalab.livejournal.com

В России 11 осужденных еще во времена «лихих 90-х» на смертную казнь выпустят из тюрем в этом и в следующем годах, благодаря введенному в 1997 году мораторию, согласно которому смертный приговор заменили на срок лишения свободы до 25 лет.

И вот 25 лет прошло ...

Вот пострадавшие от этих негодяев сильно обрадуются...

Всего в колониях особого режима сейчас находятся 538 осужденных, которым заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы.

По данным ФСИН, практически все лица, которые все-таки смогут выйти на свободу, «совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений».

Всякие защитники и либералы заявляют то, что пожизненное заключение было введено как замена смертной казни. «А замена на 25 лет назначалась тем, у кого, по мнению комиссии, были какие-либо смягчающие обстоятельства. К примеру, необоснованное назначение смертной казни или идеальное поведение», — уточнил криминолог Яков Гилинский.

И родственники пострадавших 25 лет платили налоги на содержание негодяев...

Исключительная мера наказания могла быть назначена по закону за особо тяжкие преступления:

- Убийство (в том числе при отягчающих обстоятельствах), за посягательство на жизнь и здоровье работника правоохранительных органов, государственного и общественного деятеля, геноцид и т.д.

И вот …

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий в России нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. Он также отметил, что понимает тех, кто желает максимального наказания для совершивших преступление над их друзьями и родственниками.

Вот в его семье никого эти товарищи не убили? А то, в «святые 90-е» вроде был один ярый правозащитник и любитель отребья. Все за отмену смертной казни скакал.

...скакал, пока какие-то уроды его дочку не убили потому как её машинка им приглянулась покататься. В мгновенье он стал сторонником смертной казни. Дошло таки...

Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года, чтобы понравиться Европе и вступить в ПАСЕ где в Россию плюют и хают за её же деньги. С тех пор количество сторонников отмены моратория и возврата смертной казни только растёт.

Интересно, а чем "эти 11" будут заниматься, когда выйдут...

Кое-кто уже на низком старте, и готовы у них интервью брать и на ток-шоу приглашать. Ну а что такого?

На верное, расскажут во всей красе, как 25 лет «кровавый режим их мучал НИ ЗА ЧТО» ...

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