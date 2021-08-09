Спасение Японии и Кореи от финансовой оккупации «империи доллара»

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9 августа 2021, 11:38 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

По информации из деловых кругов, негативная реакция Токио на новые предложения Путина по заключению мирного договора между Россией и Японией, а также на посещение премьер-министром России острова Итуруп является ожидаемой и вряд ли заслуживают особого внимания.

Информационный шум, не более...

Целью политики Москвы является согласованное взаимодействие с Пекином, направленное на подключение Страны восходящего солнца и Южной Кореи к проекту «Большого кольца Северо-Восточной Азии». Главная цель – это вывод этих государств из-под военной оккупации США и финансовой оккупации «империи доллара».

Соответственно, основным бенефициаром данной политики, вероятно, будет Китай, который давно рассматривает создание азиатской валютной зоны на основе юаня. Япония, конечно, вряд ли откажется от иены в пользу юаня. Однако не стоит забывать, что Франция и Германия отказались от франка и немецкой марки в пользу евро.

Олимпиада в Токио – главное медиасобытие

На фоне пандемии COVID-19 не все оптимистично. Запрет на зрителей привел к потерям около 800 млн долл. дохода от продажи билетов. Кроме того, количество иностранцев, приезжающих из-за рубежа на Олимпиаду, уменьшилось примерно на 2/3. Вместе с тем, можно с уверенностью утверждать, что экономика Японии выдержит удар. Потери от Олимпиады составят менее 1% от ВВП Японии. Девальвация или другие финансовые проблемы вряд ли грозят японской национальной валюте.

Возможное появление зоны юаня делает актуальным и другие международные валютные союзы в Евразии. Однозначно просматривается два проекта: единая валюта для стран ЕАЭС или как минимум для России, Беларуси и Казахстана – условно назовем алтын, и единая валюта для тюркских стран – условно назовем ее тюркская лира или тенге. Очень вероятно, что с данной идеей рано или поздно выступит глава Турции господин Эрдоган.

Какой из проектов победит или может быть будет третий вариант - покажет время...

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