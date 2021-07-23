Британцы продали Украине старый ледокол с «обещанным ремонтом»

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23 июля 2021, 16:25 Источник: chervonec-001.livejournal.com

В последнее время Великобритания неплохо так с Украины денег поднимает. То продали им старые катера за свой же кредит, то теперь умудрились раскрутить их на старый ледокол.

Украина купила не просто ледокол, она купила старый ледокол, который в ином случае пошёл бы под разделку на металл! RRS James Clark Ross был спущен на воду 1 декабря 1990 года, и остро нуждается в ремонте, с которым кстати обещают помочь британцы и, разумеется, не бесплатно.

Что интересно, как старье продавать Украине, так британцы не против, но когда дело доходит до новой техники... Rolls-Royce отказался продавать Киеву водометы для украинских десантно-штурмовых катеров Кентавр, т.к эта продукция двойного назначения. А вот для российских катеров Раптор такие же водометы Rolls-Royce исправно поставляет.

Надо было профукать крупнейшую верфь в Николаеве, которая авианосцы строила даже, чтобы покупать сейчас б/у и неукомплектованные катера береговой охраны и якобы ледокол у великобритов.

И о станции в Антарктиде, куда собираются отправить ледокол когда-нибудь после ремонта, если тот состоится. Станция названная украинцами в честь русского ученого Вернадского - это полученная на хяляву бывшая заброшенная и законсервированная британская арктическая станция. А ледокол пусть будет. Подводная лодка же есть (до сих где то приварена к пирсу). Опять же ракетный крейсер "Украина", то же есть, тоже где то приварен к пирсу.

Нужны новые вершины – и в эту тему, теперь уже у США, выклянчить что-нибудь плавучее. Например вот, будет флагманом, все же не надувная лодка с пулеметом. Гроза моря, "Монитор".

В эту же тему. Вспомнилось, как в "Секондленде" в 2015 году за $3,8 млн. купили партию списанных британских бронетранспортёров Saxon для использования их в зоне АТО. Оказалось, бронетранспортёр купленный Украиной у Великобритании, во время испытаний не смог заехать даже на небольшую горку – в отличие от бронемашины советского производства. К тому же "британцы" оказались крайне неустойчивые, периодически переворачиваясь на ровном месте.

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