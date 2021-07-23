Боевые стрельбы С-500 произвели по скоростной баллистической цели

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23 июля 2021, 16:00 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщил 20 июля 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 с боевой стрельбой по скоростной баллистической цели.

По данным средствам объективного контроля цель была поражена

Зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.

После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

На распространенном с данным сообщением видео Министерства обороны РФ впервые в открытом доступе показана испытательная стрельба одного из элементов перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М) «Триумфатор-М», создаваемой АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

На видео показан запуск зенитной управляемой ракеты нового типа из самоходной пусковой установки 55П6 одного из эшелонов ЗРС С-500. Судя по кадрам, ракета является развитием ЗУР семейства 9М82Мххх ЗРС серии С-300В.

В августе 2020 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов заявил о состоянии работ по системе С-500: «Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства».

В мае 2020 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021-м году. По государственному контракту на закупку С-500 поставки намечены на 2025 год.

В начале июля 2021 года начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Бабаков заявил относительно состояния программы ЗРС С-500, что "в настоящее время проведён ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом".

На фото кадр из видео Минобороны РФ, снятом на полигоне Капустин Яр, Астраханская область, июль 2021 года

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