Зачем Генпрокуратура РФ пожаловалась в ЕСПЧ на Украину

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22 июля 2021, 19:59 Источник: irek-murtazin.livejournal.com

Если бы в жалобе шла речь только о водной блокаде Крыма, жалобу еще можно было бы понять. Потому что Днепр, беря начало в Смоленской области, протекая еще по территории Белоруссии, как трансграничная река "принадлежит" не только Украине... Но, похоже, что инициаторы подачи жалобы в ЕСПЧ не сильно переживают из-за водной блокады Крыма. В жалобе на Украину много других пунктов, из-за которых «евросуд», скорей всего, даже не примет её к рассмотрению.

Тем не менее жалоба подана, но чего ради?

Чтобы лишний раз пошуметь, что ЕСПЧ предвзято относится к России? Что в Европе нас не любят? Ну и самое главное: сам факт обращения в ЕСПЧ рассчитан исключительно на внутреннего потребителя?

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что обращение относится к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года, и содержит подробное описание процесса продвижения в украинские государственные органы националистических сил.

Жалоба касается 10 основных групп нарушений:

Водная блокада Крыма

В Генпрокуратуре напомнили, что Днепр, протекая по сопредельным Белоруссии и России, как трансграничная река "принадлежит" не только Украине.

Решение Киева перекрыть главный источник подачи пресной воды на крымский полуостров имело крайне негативные последствия: ухудшились условия существования всего населения Крыма, в особенности наиболее уязвимых категорий населения - инвалидов, пожилых людей, детей, беременных женщин. По оценкам рабочей группы Госсовета Крыма, сумма нанесенного бюджету республики ущерба составляет 819,52 млрд рублей.

Санкции в отношении России

Генеральная прокуратура просит признать нарушающими Европейскую конвенцию по правам человека санкции к российским компаниям на Украине.

В результате введения санкций украинскими властями ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов и (или) их дочерним компаниям пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинен существенный материальный ущерб.

Катастрофа малайзийского Boeing

Россия просит признать Украину ответственной за гибель в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, так как власти страны не закрыли ее воздушное пространство. Кроме того, не проведя независимого и эффективного расследования обстоятельств, Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Москву.

Обстрелы Донбасса

Москва требует признать нарушающими нормы Европейской конвенции о защите прав человека обстрелы и убийства жителей Донбасса украинскими военнослужащими. Об умышленном выведении из строя "Донецкой фильтровальной станции", обеспечивающей питьевой водой около 350 тыс. населения.

"Гражданская война создала невыносимые условия для жизни людей в Донецкой и Луганской областях, спровоцировала волну беженцев. Россия приняла более 2,5 млн беженцев с территории Украины".

Гибель россиян на приграничной с Донбассом территории

Москва обвиняет Киев в гибели россиян на приграничной с Донбассом территории и в нарушении прав российских граждан.

"С июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан - местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России".

Нераскрытые убийства в Киеве и Одессе

Россия требует признать нарушением норм европейской Конвенции о защите прав человека нераскрытые на Украине жестокие убийства на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

"Ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений так и не привлечены к уголовной ответственности".

Похищение и пытки

Россия требует признать Украину нарушающей европейские нормы о запрете пыток и похищения людей.

В жалобе приводится в том числе пример похищения гражданина России, который передвигался по территории Украины в составе российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона "Айдар", входящего в состав "Национальной гвардии Украины"...

Нападения на журналистов

Россия отмечает непрекращающиеся случаи нападений на оппозиционных журналистов на Украине и отсутствие эффективного расследования совершенных против них преступлений. На Украине был ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам.

В Москве напомнили об убийствах при осуществлении профессиональной деятельности на Украине российских журналистов, а также покушениях и захватах с требованием выкупа украинскими военнослужащими, членами "Национальной гвардии Украины" и "Правового сектора".

Деятельность сайта "Миротворец"

Генеральная прокуратура потребовала признать украинский сайт "Миротворец" нарушающим права граждан по целому ряду статей Европейской конвенции по правам человека. Экстремистский сайт был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов", добавили в ведомстве.

К 14 марта 2021 года в базе данных сайта находятся сведения о более чем 240 тыс. лиц и 3,5 млн фотографий, собранных незаконными способами и средствами разведки. Там были опубликованы персональные данные журналистов, среди которых оказались репортеры AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes. Несмотря скандал, сайт продолжил работу.

Запрет русского языка

Генпрокуратура напомнила, что Украина является многонациональным государством, где примерно треть населения считают русский язык родным.

Очередной общественный конфликт вокруг русского языка был спровоцирован украинскими властями после вступления в 2021 году в силу отдельных положений закона о государственном языке.

С 2014 года украинские власти продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей за использование ими русского языка, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию.

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