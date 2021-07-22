Польская элита истерит после сделки США и ФРГ по «Северному потоку-2»

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22 июля 2021, 13:29 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Официальная Варшава, которая на протяжении нескольких лет вела агрессивную антироссийскую политику касаемо «Северного потока-2», оказалась у разбитого корыта. В итоге польские СМИ наполнились гневными заявлениями местных политиков, констатирующих предательство Штатов по отношении к своему вассалу.

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Витольд Ващиковский заявил в эфире Polskie Radio 24:

«Россия будет использовать „Северный поток-2“ не только для энергетического шантажа, но и для увеличения своего военного присутствия в Балтийском море под предлогом защиты объектов!»

Поэтому, предлагает польский политик, Польша должна получить компенсацию в области безопасности. Ващиковский напомнил, что трёхдневный визит в Польшу начал советник госсекретаря США Дерек Чолле, который считает, что «Россию следует вовлечь в сотрудничество».

«Он (Чолле) должен услышать нашу негативную оценку такой политики в Варшаве. Иллюзия полагать, что России удастся навязать демократические стандарты. Чолле должен также услышать, что „Северный поток“ — это инструмент геополитического шантажа против нашей части Европы», — сказал экс-глава МИД Польши.

В свою очередь официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что «мы удивлены решением США, позволившим продолжить строительство газопровода „Северный поток-2“».

«Это решение не подходит для Центральной и Восточной Европы! К сожалению, и Ангела Меркель, и Владимир Путин имеют на совести вопросы потенциальной дестабилизации ситуации в Центральной и Восточной Европе. Польша на это не согласна. К сожалению, в ЕС не было адекватной реакции на уровне всего сообщества. „Северный поток-2“ — это геополитический проект, дестабилизирующий политическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе», — заявил Мюллер.

МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США по «Северному потоку-2». Согласно документу, Вашингтон пришёл к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем Штаты оставили за собой право принимать меры в ответ на «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины».

В тексте также отмечается, что Германия должна предпринимать «быстрые действия» на национальном уровне и «настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС».

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