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22 июля 2021, 13:17 Источник: masterok.livejournal.com

Какой-то абсурд в заголовке, не находите? Власти США и ФРГ в соглашении по поводу "Северного потока-2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, сообщила в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд.

А Россию спросить ни кто не хочет? Выгодно, не выгодно, хочет не хочет. Как они будут добиваться?

В чем же суть договоренностей?

Судя по первым озвученным деталям, Байден решил отдать проблему с украинским транзитом на откуп немцам. Теперь они будут виноваты в случае недовольства Киева.

Цитируем госпожу Нуланд:

«Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины».

То есть, санкционная политика в отношении России теперь должна формироваться в Берлине. И это похоже на то, что Нуланд вручила Меркель ружье с инструкцией: «В любой непонятной ситуации стреляй себе в ногу».

«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», — заявила Нуланд.

Это если самой Германии через три года понадобится такое продление...

И если Россия на него согласится. Потому что к этому времени с экономической точки зрения всем станет ясна бессмысленность украинской газотранспортной системы. К тому же, еще неизвестно, что к 2024 году будет с самой Украиной.

Какие рычаги влияния есть у них?

Будут уговаривать Путина транспортировать газ через Украину в ущерб себе? Нет, ну если речь идет об объемах 20-30 млрд. куб. в год это нормально как запасной вариант, хотя в идеале вообще завязать узел там пора.

Но есть уверенность, что будут давить и заставлять качать достаточно, чтобы Украина имела хороший доход с транзита, иначе там карачун бюджету наступит быстро. Да и труба долго не проживет на 20 млрд.куб.

А это конец текущим властям Украины...

При этом удивительно то, что с одной стороны США+Германия будет заставлять Россию качать газ. А с другой, одновременно с этим, соглашение предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить как "экономическую зависимость Украины от транзита российского газа", так и "зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ".

А тем временем США будет проталкивать, как обычно, свой СПГ...

А зачем тогда транзитировать российский газ через Украину? Вернее куда его транзитировать, если США хотят завалить Европу своим СПГ? Т.е. по планам США, Украина в любом случае останется без транзита российского газа... Только она еще об этом не знает видимо...

Очень надеюсь, что через Украину оставят небольшой запасной "ручеек газа", чтобы труба совсем не развалилась еще некоторое время и Россию "не прогнут" в этом плане.

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