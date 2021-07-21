Еврокомиссия предлагает ужесточить правила оборота наличных в Европе

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21 июля 2021, 17:29 Источник: taxfree.livejournal.com

Для всех, кто ведёт финансовые дела на Западе следует заранее позаботиться о легализации финансовых капиталов на Западе. Также следует заранее легализоваться самим и завести счёт в банках свободного мира. Потому что в один момент вы просто не сможете реализовать свои финансовые планы в западном мире.

Казалось бы, деньги не пахнут...

Любители русской коррупции, накапливающие пачки нала в своих подвалах, не могут ошибаться. Но не тут то было. Проблема в том, что чем дальше, тем больше возможности наличных денег на Западе будут сужаться.

Уже сейчас, в некоторых скандинавских банках вы не можете придти и положить на счёт более 7000 евро в месяц без объяснения их происхождения. Уже сейчас в некоторых странах Европы вы не можете оплатить покупку наличными при сумме более 3000, а кое где даже более 500 евро. Банковские отделения работающие с наличными быстро исчезают, а клиентов стимулируют работать с банкоматами.

Еврокомиссия собирается ввести общее правило для сумм расчетов наличными

Соответсвенно, придётся либо рассчитываться картами российских банков, пока они ещё работают на Западе, и пока эти банки смотрят сквозь пальцы на вывоз валюты физлицами. Либо начать искать любые пути, как открыть счёт в европейском банке. И чем дальше, тем сложнее это будет сделать.

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия, подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Отмывание денег представляет собой явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштабы проблемы нельзя недооценивать, необходимо закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться преступники», — заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид Макгиннесс.

В ЕК пояснили, что в ряде стран ЕС уже действуют нормы, запрещающие крупные платежи наличными. При этом лимиты для таких операций в разных государствах различаются — если в Греции предельная сумма составляет лишь €500, то в Чехии она достигает 270 тыс. крон (€10,5 тыс.). В связи с этим Еврокомиссия предложила сделать запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс. общим для всех стран ЕС.

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