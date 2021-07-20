Почему среди 26 итальянцев, выходивших на поле, не нашлось место цветным

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20 июля 2021, 17:35 Источник: olegmakarenko.ru

Либеральный британский журнал «Экономист» жалуется в твиттере на победу Италии на футбольном ЕВРО: «Cамое поразительное в итальянской команде это то, что она единственная среди всех основных претендентов не включала ни одного игрока, которого можно было бы уверенно считать цветным».

Британские журналисты далее пишут, что победа Италии над Англией стала «триумфом итальянских правых», имеющих сейчас огромный политический вес в стране.

Ещё лет 10-20 назад подобные заголовки были бы совершенно бессмысленны и неуместны – какая разница, сколько цветных игроков в команде из страны с почти полностью белым населением? И вообще, в спорте главное – мастерство, а не цвет кожи. Во всяком случае, раньше было именно так. Теперь же на Западе это превращают то ли в проблему, то ли в некую политическую демонстрацию.

Что дальше?

Ожидать ли нам введения квот для представителей расовых, сексуальных и прочих меньшинств в национальных сборных?

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