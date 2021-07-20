В США и Канаде их называют тракеры (truckers)

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20 июля 2021, 15:23 Источник: naivny-chukcha.livejournal.com

Во-первых тракеры делятся на две группы по типу выполняемой ими работы - локальные (local) и дальнобойщики (long distance). И те и другие могут быть как наёмными водителями, так и субконтракторами, работающими на своих грузовиках (trucks).

Теперь рассмотрим кто сколько зарабатывает. Будем уточнять - является ли оплата до налогов или после налогов, так как это очень важно. Если это работа local - то как правило она оплачивается по часовому тарифу примерно $23-25 в час до налогов($16-18/час) после налогов. Т.е. за 8-ми часовой рабочий день и пятидневную рабочую неделю человек получает в районе $2.900 в месяц (после налогов) или 35.000$ в год.

Но у людей этой профессии редко бывает нормированный график и работают они как правило по 10-12 часов в день и могут получать $4000 в месяц или $48.000 в год (после налогов). Так же оплата может быть фиксированной за конкретный маршрут.

К примеру водитель выполняет маршрут из Toronto в Kingston. Там перецепляет трейлер и везёт уже другой обратно в Toronto. За 550 км (туда-обратно) получает 250 канадских долларов до налогов (примерно $200 США).

Работа по городу и на короткие дистанции, не связанная с ночевкой в грузовике, считается более престижной, но в тоже время более сложной. Надо уметь на полуприцепе длинной 53 фута (16 метров) заезжать задом в самые сложные и тесные места.

Дальние дистанции

Оплата 50 центов за милю или 30 центов за км умножается на расстояние. Т.е. колёса крутятся - зарплата идёт. А если колеса не крутятся - погрузка, разгрузка, инспекция, заправка, пробка, ожидание груза - то это удовольствие бесплатно. К тому же время вождения ограниченно 11 часами. Т.е. при лучшем раскладе можно накатать $300 в день. Обычно такие водители проезжают за неделю 2500 миль (4000 км) и у них выходит около $900 после налогов. В месяц это получается около $4000, что примерно одинаково с теми, кто работает local. Но работающий на long distance вынужден тратить часть свой зарплаты на еду, в то время как работающие на local берут обед из дома.

Работающие на своих тягачах в Америке называют owner operator

Им платят $40-50 в час (при работе на local) и $1,5 за милю (long distance). При этом работник сам оплачивает аренду или кредит за тягач, топливо, ремонт и обслуживание, страховку и номера. Единственный плюс в этом - некоторая экономия на налогах. Имея свой тягач, за который не нужно платить аренду или кредит - можно при наличии хорошего контракта (с оплатой по часам) что-то заработать. Но когда на тягаче, видавшем виды, полетит двигатель или трансмиссия - пару месяцев пройдут в пустую.

Иногда owner operators имеют несколько тягачей, на которых работают наемные водители. Как правило это убитые машины с пробегом от миллиона км, которые находятся в собственности и за которые не нужно платить кредит или аренду.

При рассмотрении доходов стоит рассмотреть и расходы в Америке

Там приходится отдавать солидную часть зарплаты за ипотеку или аренду жилья. Так же в США нужно оплачивать medicare. В реальности чистыми будет оставаться около $1500-2000 в месяц, на которые нужно будет купить еду, одежду, машину и т.д.

Теперь об условиях труда

При работе на большие расстояния останавливаться поесть и на ночевку можно только в специально отведённых местах - трак-стопах или в местах отдыха (rest areas). На трак-стопах можно заправиться, поесть дрянной и дорогой еды, помыться и заночевать. А rest area - это обычно просто стоянка, на которой в лучшем случае есть туалет.

А бывает, что очень сложно найти место на ночлег. Дороги не всегда в хорошем состоянии, а в северных штатах и в Канаде зимой часто случаются сильные снегопады. В это время езда не безопасна, а также можно потерять до нескольких дней, которые никто не оплатит.

Но самый трэш - работа с напарником, или как она называется в Америке team (команда)

Это когда 10 часов едет один человек, а другой «отдыхает» в спальнике, а потом они меняются. Ехать 10 часов ночью, после того как ты «отдохнул» и «поспал» в трясущемся грузовике - выдержит далеко не каждый. Это самая непрестижная, отстойная и опасная работа. Как правило её выполняют новички, только что получившие права.

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