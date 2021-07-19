Байден начал возвращать «должки» всем, и даже зажиточным

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19 июля 2021, 15:39 Источник: levik.blog

Часть антикризисного финансовых пакета Байдена содержит в себе выплаты семьям с маленькими детьми - причём даже тем, кто в общем-то неплохо зарабатывает. Когда американское государство раздаёт своим гражданам деньги, это происходит в форме налоговых кредитов.

Каждый американец по итогам года заполняет налоговую декларацию, и сводит счёты с казной: кто доплачивает налоги, кто наоборот получает возврат. И легче всего именно в этот счёт вписать нужную сумму: "Будем считать, что Вася Пупкин заплатил на столько-то больше налога чем в самом деле, и исходя из этого вычислять, кто кому сколько должен."

Однако, такой подход упирается в две проблемы:

Первая - налоговые декларации заполняют только через полгода, а деньги людям хотелось бы дать уже. Вторая - если деньги Васе Пупкину придут таким образом, то Вася может их тупо не заметить. Далеко не все копаются в сложных подсчётах налоговых деклараций, и просто платят или получают "сколько положено", не особо вникая в составляющие. А это уже политическая проблема для действующей власти: она хочет, чтоб люди знали, когда она даёт им деньги.

Именно поэтому на чеках экономической помощи в прошлом году красовалось имя президента Трампа

Итак, чтоб все родители знали и помнили о положительной роли, которую государство играет в их жизни, администрация придумала разбить детскую льготу на две половины. Первая выдаётся в 2021 году, в виде шести ежемесячных платежей-авансов. Вторая - в виде налогового кредита, весной 2022 (когда заполняются декларации за 2021 год).

Давайте посмотрим на это на примере большинства американских семей, с доходами до $150,000 в год. Они получат по $3,600 на каждого маленького ребёнка. Сначала в виде шести ежемесячных чеков на $300 с июля по декабрь, а потом в виде кредита на $1,800.

Те кто зарабатывают больше будут получать меньше

Однако льгота будет распространяться и на довольно хорошо обеспеченных американцев. После $150,000 её размер начинает уменьшаться, и семьи с доходами от $185,000 до $400,000 получают уже $2,000: сперва чеками по $167, а потом одним кредитом на тысячу.

Кстати, тем, кто в этом году получал деньги от государства в виде налогового возврата, выплаты будут капать прямо на банковский счёт. А таким, кто должен был доплачивать налоги, пришли такие во ткрасивые цветные чеки.

С одной стороны кажется немного странным, что администрация Байдена посылает $2,000 семьям с доходом до $400,000. Есть разные льготы которые правительство выплачивает всем подряд, рассуждая, что лучше заплатить горстке богатых, которые в этом не нуждаются, чем создавать бюрократические преграды для всех, требуя показывать определённый уровень дохода.

Например, все, даже самые состоятельные семьи в Нью Йорке получили продовольственный "бонус" за то, что их дети весь год учились из дома, и не получали бесплатных школьных обедов. Теперь эти миллионеры вынуждены ходить в продуктовые магазины с продовольственными карточками, чтоб потратить выделенные деньги. А всё потому что школьная администрация не делает различия между богатыми и бедными...

Жест администрации Байдена можно понять. Всю свою кампанию, Байден проводил именно эту черту как верхнюю планку доходов "среднего класса", на который он обещал не поднимать налоги. Так что это для него эдакий символичный жест - мол, я же сказал, что 400 тысяч - средний класс, а среднему классу положено льготу на детей. Так что, будем платить.

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