Росстат назвал долю нефтегазового сектора в ВВП

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19 июля 2021, 15:07 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

Оказывается доля от экспорта углеводородов - всего лишь 15,2%. Лукавая статистика конечно врет. Без сомнений, в российской экономике есть еще и другие сферы: услуги, общепит, туризм, гостиницы, грузоперевозки, авиа- и железнодорожное сообщение и т. п.

Но все эти отрасли имеют спрос со стороны населения и бизнеса только благодаря экспортным доходам от вывоза за рубеж сырьевых богаств РФ: нефти, газа, нефтепродуктов и прочего сырья.

Иными словами, те деньги, которые попадают в торговлю, оптовую и розничную торговлю, в сферу услуг и далее везде, в значительной степени получены от продажи сырьевых ресурсов на Запад. И прежде всего нефть и газ - порядка 65%. А еще 27% – это прочие ресурсы, вроде металлов, угля, леса, зерна, удобрений и прочего.

Во внешней торговле РФ доля нефти и газа не меняется уже три десятилетия. 2/3 внешнеторговых доходов РФ – это именно нефтегазовый комплекс...

Потом эти деньги поступают в бюджет – частично в виде налога на добычу полезных ископаемых, в виде экспортной пошлины, акцизов на нефтепродукты, налога на прибыль, налога на доходы физлиц и так далее. Затем они поступают в бюджетную систему, а потом бюджетная система их перераспределяет, например, на выплату пенсий, пособий, индексацию заработных плат, инвестиции, строительство мостов и далее.

Поэтому доля нефтегазового сектора в ВВП, конечно, гораздо больше, чем статистика Росстата

Вместе с этим доля нефтегазового комплекса в доходах бюджета сейчас ниже 50%, но это происходит не от того, что российская экономика развивается, а просто потому, что идет постоянное повышение налогов, и не на нефтегазовый сектор, а на промышленность, малый бизнес, самозанятых и просто население. Таким образом воплощается в жизнь теория, о том что “люди – новая нефть”. А если это нефть, то ее необходимо постоянно качать...

Что еще странного в цифре 15,2%?

Если мы представим, что нефть вообще исчезла, то у РФ автоматически образуется дыра в бюджете. То есть из 21 трлн. в бюджете не будет почти 8 трлн - полбюджета просто “обнулится”.

Никакого превышения доходов над расходами во внешней торговле не будет, начнется шоковая девальвация, сопоставимая с тем, что было в первой половине 1990-х.

Зачем же Росстат вдруг насчитал такую цифру?

Приближаются парламентские выборы. 19 сентября уже близко, и понятно, что народ злой - все обещания провалены, никакой борьбы с бедностью и нищетой не происходит, нет и в помине 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, нет роста доходов населения в 1,5 раза, нет зарплат в 2,7 тысяч долларов, обещанных в давнишнем манифесте “Единой России”...

И вот в этой ситуации “кремлевским” надо сказать что-то положительное перед выборами. И они говорят – “жить стало лучше, мы скоро станем сверхдержавой, но вы по своим карманам этого не почувствуете”.

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