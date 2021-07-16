Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

16 июля 2021, 13:49 Источник: evo-lutio.livejournal.com

СМИ обсуждают, что российским спортсменам дали инструкцию, как отвечать на вопросы журналистов на Олимпиаде в Токио. Блогосфера тоже это обсуждает. В основном везде насмешки над самим фактом инструкций. На самом деле это не только не смешно, и не только правильно, но это единственный способ подготовить людей.

Процитируем эти правила:

"о BLM: нужно объяснить, что отношение к движению — личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов»;

о Крыме и Донбассе: не обсуждать, «спорт должен оставаться вне политики»;

о допинговых скандалах: спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал;

санкции должен комментировать тот, кто их вводил;

о харассменте: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах». Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;

о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют Родину, это большая честь, и хотелось бы слышать гимн РФ".

В идеале вы вообще не должны находиться в компании с теми, кто считают возможным лечить вам мозги, тем более когда вы - в правовом поле, а они - нет. Не общайтесь с такими людьми, если уважаете себя. Но если это коллеги, с которыми общаться приходится, дискуссию нужно закрыть, предложив говорить о деле.

Вот это и есть главное правило защиты от всех провокаций.

"Олимпийскую инструцию" в случае отмены самих соревнований, можно спроецироввать и на остальную оставшуюся жизнь, где у нас еще не сумели отнять ни имени, ни флага, ни гимна...

1. Не общаться с провокаторами или общаться строго по делу.

То есть если дела нет, не общаться вообще, а если есть какое-то дело, общаться по делу. Болтовня о всякой всячине - для друзей и единомышленников. Если человек на вас нападает и провоцирует вас на конфликт, он - не друг.

Вот так вот монотонно, как предложено спортсменам в Токио, и надо отвечать: "Спорт (работа, офис, отдых, пивной бар) - не место для политических споров".

2. Не отвечать на личные и щекотливые вопросы.

Вот почему на вопрос о харассменте нельзя отвечать ничего кроме того, что вы с таким не сталкивались, но надеетесь, что эта социальная проблема будет решена. Не нужно давать пищу для обсуждения скабрезных подробностей лично о вас.

3. Не обсуждать своих с чужими.

Вы должны свернуть все подобные разговоры и не помогать провокатору обсуждать в критическом ключе вашу страну, если это не его страна тоже, обсуждать ваших родителей, если он не ваш брат, обсуждать вашу профессию, если он не коллега, обсуждать вашу жену, если это не она сама или не ее мать. Не надо ничего "отстаивать", нужно просто отказаться отвечать на вопросы.

Отстоять болтовней ничего нельзя

Это простые правила - не участвуйте в остром обсуждении вещей, касающихся вашей идентичности, если человек не имеет к этому прямого отношения, не связан с этим как вы, а хочет просто почесать язык.

Вы "сливаетесь", если не соблюдаете это правило...

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