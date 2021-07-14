Финал ЕВРО-2020 вогнал «последний гвоздь» в показательные коленопреклонения

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14 июля 2021, 13:47 Источник: clio-historia.livejournal.com

Великобритания - единственная страна, которая до сих пор поддерживала американское движение "Жизни чёрных имеют значение" в полном объёме. У британцев не возникало вопроса: хорошо это или недостойно, вставать на колени перед чернокожими на улицах и на спортивных аренах. И таким образом каяться за грехи своих предков, совершённых перед чернокожим населением колоний и южных штатов Северной Америки.

Это часть их истории и они её показательно признали...

В остальной Европе каяться и падать на колени перед чернокожими на улицах перестали очень быстро. Особенно перестали во Франции и Италии, в которых засилье чёрных банд перешло всякие грани разумного. В Германии у местных немцев вызвало отторжение обилие агрессивных ближневосточных мигрантов.

В Британии на упорно преклоняли колено, и предлагали это сделать соперникам по состязанию.

На каждом футбольном турнире, с участием команд из Британии, все футболисты и спортивные судьи торжественно преклоняли колено (только наши никогда этого принципиально не делали, кроме судьи Левникова из Петербурга). Унижались в память о вине перед чернокожим населением в колониальную эпоху, в поддержку уже ставших мультимиллионерами многочисленных родственников погибшего в США чернокожего рецидивиста Флойда и подобных ему громил и уличных беспредельщиков.

На Чемпионате Европы после группового турнира - только в матчах с участием сборной Англии футболисты преклоняли колено, при этом их громко и дружно освистывали с трибун - постановочный фарс стал надоедать европейцам.

В столице Венгрии даже прошёл многотысячный марш противников коленопреклонения

И вот сборная Англии дошла до финала европейского турнира, что многими экспертами оспаривалось, мол, пенальти в ворота датчан назначен не верно, тем не менее, стадион "Уэмбли" в Лондоне был заполнен в рамках разрешительных квот, пришёл и принц с семьёй, в ожидании успеха - англичане считались фаворитами.

Тем не менее, англичане уступили – решающие пенальти не забили чернокожие футболисты...

По улицам Лондона немедленно прокатилась волна разнузданной вакханалии и погромов - всё вывернули, опрокинули, груды битого стекла, 86 задержанных, 19 пострадавших полицейских.

Но это оказалось лишь верхушкой айсберга негодования - всю вину за поражение англичане возложили на чернокожих футболистов. Показательное покаяние завершилось разом, и видимо навсегда. Снова вспыхнула волна шовинизма и расизма по отношению к чёрным.

Тренеру, который доверил решающие пенальти чернокожим, посыпались угрозы и оскорбления

Всё вернулось на круги своя в чопорной англо-сакской системе: показательная комедия окончилась, а агрессивность к чернокожим теперь только усилится, и они сами тому виной, так яро прежде требуя покаяния от "белых обидчиков-предков" в начале сумасшедшего движения, провозгласившем в Западном мире "расизм наоборот".

Во время лондонских погромов фанаты "гасили" всех не белых - досталось многим азиатам, кого-то посбрасывали с моста в Темзу - хорошо, что не потонули, вылезли...

В соцсети лучше не заглядывать - там истинная травля, даже пакистанцы и индусы, которых в Британии много, клеймят чёрных и настойчиво требуют возвращаться в Нигерию...

Да, финал футбольного первенства, видимо, вогнал последние гвозди в крышку гроба показательных и торжественных коленопреклонений в Европе...

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