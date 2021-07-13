Долгожданная встреча Меркель и Зеленского закончилась ничем

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13 июля 2021, 14:56 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Но уже на пресс-конференции Зеленский имел весьма кислый вид, как будто обожравшийся лимона. Фигляр приехал клянчить "печенюшки". Но никаких компенсаций Украине за "Северный поток - 2" не будет. Халява не прокатила.

Напомню, по информации немецкого Der Spiegel, список Офиса президента Украины с требованиями за запуск «Северного потока-2» был достаточно амбициозный: и миллиардные компенсации, и кредитная линия от ЕС, и пролонгация контракта с Россией на транзит...

Однако максимум, который обозначила фрау Ангела для официального Киева, состоит в том, что Киеву позволено в какой-то перспективе "начать переговоры о начале переговоров" о некоторых возможных кредитах в будущем, но никак не компенсациях от Германии Украине, о которых ещё бабушка на двое сказала.

Всё! Переводя с дипломатического, Ангела сказала Вальдемару: "Иди лесом!"

Лучше бы Зеленский никуда не ездил и не позорился. Стыдно было слушать его мычание на пресс-конференции...

Надо же!

Украинцы и зиговали, и "доблестных воинов SS" чествовали, и о "изнасилованных немках" горевали - и все напрасно! Не ценят в Германии таких стараний. В этом году газопровод "Северный поток -2" будет закончен, а следовательно украинский вопрос утратит 90% своей актуальности. Нет, вопрос конечно останется, но только в статусе "противного репея" или "банного листа, прилипшего к Европе". Украина, топая ножками, будет требовать от Европы столоваться. Но это их, европейские вопросы. Вопросы, которые у европейцев будут вызывать только предельное раздражение и недовольство.

Ещё из интересного

Украинский шут призвал обсуждать "Северный поток — 2" в "Нормандском формате". Во-первых, вообще непонятно с какого боку припёку газовый поток к Донбассу. А во-вторых, окончание строительства через месяц-полтора, а встреча в нормандском формате в лучшем случае после выборов в Германии, скорее всего в 2022-м. И что тогда там обсуждать? Или Зеленский так по-хитрому съезжает с темы?

Кстати, в вопросе «Минских соглашений» и Донбасса Меркель отметила необходимость «имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины». И это еще одна зрада. Ведь по этой формуле сначала проводятся выборы, а потом Украина получает контроль над границей Донбасса с РФ.

Зеленский на пресс-конференции промолчал, согласившись с этим утверждением...

П.С.

Весьма занятным представляется вопрос — почему украинские политики и огромная часть обывателей до сих пор железобетонно уверены в том, что у Европы для них существует некое подобие «плана Маршалла» и что осталось совсем немного до того момента, когда вареники начнут сами запрыгивать в свидомые рты?

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