Среди трёх миллиардеров разыгралась космическая гонка

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12 июля 2021, 17:41 Источник: levik.blog

Заработав свои миллиарды, Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Илон Маск решили заняться космосом. Сложно спорить с тем, что SpaceX Маска пока достиг в этом самых серьёзных успехов - пилотируемые полёты на МКС в рамках контракта с NASA вроде как уже стали обыденностью.

Но Маск по ходу не собирается пока что сам лететь на своих звездолётах:

Как Братьям Монгольфье, ему вроде как достаточно быть главой компании, и вовсе не надо становиться ещё и астронавтом. А вот двое других кажется поняли, что их компаниям очень нужен PR, связанный со знаменитым пассажиром. И оба решили сами протестировать свои космические аппараты. Сегодня Брэнсон стал первым основателем частной космической компании, который полетел в - пусть и небольшое - путешествие за пределы стратосферы.

Говорят, что Брэнсон сыграл на опережение:

Первый полёт его соперника Безоса запланирован на конец месяца. Об этом было известно уже давно. Безос, основатель компании Amazon, и самый богатый человек в мире, специально снял с себя должность главы компании, и собирался полететь на борту ракеты своей компании Blue Origin. В интернете даже ходил мем на тему того, что Безосу не следует возвращаться на землю.

И вот совсем недавно Брэнсон объявил, что полетит на всего несколько дней раньше Безоса. Из тройки космических миллиардеров он самый небогатый (его состояние "всего" $6 млдрд, против $160-200млдрд у двоих других. Кроме того, в свои 70 лет он самый пожилой, но и самый экстравагантный из троих. Любит красивый эпатаж, и всяческое внимание. Короче, несмотря на то, что Брэнсон заверил всех, что дата полёта продиктована логистикой, нет никаких сомнений, что он намеренно хотел полететь раньше Безоса.

На борту космического аппарата VSS Unity было два пилота, и четыре пассажира - одним из них и стал Брэнсон

Космолёт Unity немного отличается от более традиционных космических аппаратов: это скорее космический самолёт, а не ракета. Он сперва поднимается в воздух подвешенный под более крупным аппаратом VMS Eve, а потом отсоединяется и запускает собственный двигатель.

На этот раз Unity доставил своих пассажиров на высоту 86 км, прежде чем безопасно вернуть их назад на Землю. То есть, ребята полетели на 1км выше чем граница термосферы. Это ниже высоты орбиты, и даже ниже так-называемой "линии Кармана", проходящей на высоте 100км, которую многие считают "настоящей" границей космоса.

То есть, по некоторым версиям основатель Virgin Galactic вроде как до космоса и не долетел. Но с другой стороны, и 86км тоже великое достижение для очередной частной компании.

Космос, похоже, скоро будет довольно людным местом...

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