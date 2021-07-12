Сделав «покер-фейс», Зеленский отправился к Меркель

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12 июля 2021, 11:29 Источник: chervonec-001.livejournal.com

В терминологии покера «Poker face» — выражение лица, мимические уловки, вводящие партнера по покеру в заблуждение. Среди предложений лидера незалежной, выдвинутых Германии с тем самым выражением лица - либо останавливайте стройку, либо «дайте грошей» в компенсацию.

Телеграм-канал «Резидент», отличающийся качественными инсайдами с Офиса президента Украины, сообщает, что Киев хочет получить прямо сейчас:

- компенсацию в 2-3 миллиарда евро;

- пролонгацию на 10 лет контракта на транзит газа через Украину;

- кредитную линию от Германии/ЕС на 5 миллиардов Евро.

Офис Президента готов продать/отдать Газотранспортную систему(ГТС) в собственность Транснациональной компании (ТНК).

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» депутат Бундестага Т.Круппала назвал подобные предложения безумной и наглой идеей. По словам парламентария, подобный исход событий просто не укладывается у него в голове.

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием… И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», — считает депутат.

П.С.

Строительство Северного потока-2 будет закончено в конце августа 2021 года. Такие сроки обозначил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

П.П.С.

Хотя прагматичные немцы могут и согласиться на покупку украинской ГТС. А потом и украинской земли.

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