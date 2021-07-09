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В Израиле создали лекарство от поражения легких при COVID-19

На первом этапе испытаний все пациенты выздоровели за несколько дней

, 15:48 Источник: peter-vanich.livejournal.com

В Израиле создали лекарство от поражения легких при COVID-19

Группа ученых из компании Bonus BioGroup в Хайфе разработала в сжатые сроки лекарство, эффективное против поражения легких при коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду, 7 июля, сайт местных новостей mynet.

В ближайшие дни в больнице "Рамбам" начнется второй этап испытаний на людях препарата MesenCure. Первый этап, проведенный в той же больнице, завершился успешно: все 9 тяжелобольных коронавирусом, находившихся на грани подключения к ИВЛ и получивших новое лекарство, выздоровели за несколько дней и были выписаны.

Ответственный за испытания препарата в больнице "Рамбам" д-р Шади Хамуд, заведующий терапевтическим отделением и исследовательским отделом, добавляет: "Мы участвовали во многих исследованиях, направленных на поиск средств от коронавируса. Мы испытывали и новые лекарства, и существующие препараты. Но результаты применения MesenCure беспрецедентны.

Препарат атакует вирус и уменьшает выраженность воспаления

Результаты превосходные: за считанные дни после начала приема тяжелобольные, находившиеся на грани подключения к ИВЛ, выздоровели. Они говорили, что с ними случилось чудо, и то же ощущение было у лечащих врачей".

Подавление воспалительного процесса

Хайфская компания Bonus BioGroup занимается тканевой инженерией и клеточной терапией. Созданная 10 лет назад д-ром Шаем Мерецки, компания занималась разработкой костных протезов из живой ткани, создавая вне организма больного совместимую с ним человеческую костную ткань для лечения костных дефектов, сложных переломов и остеопороза.

Имея возможность выращивания культур человеческих клеток, во время эпидемии компания занялась разработкой лекарства против коронавируса. "Мы обратили внимание, что большинство больных умирали от пневмонии,- объясняет д-р Бен-Давид. - Вирус запускал болезнь, в ходе которой развивалась острая иммунная реакция. MesenCure представляет собой взвесь человеческих клеток, выращенных в лаборатории, эту взвесь вводят внутривенно. Клетки попадают в легкие и благодаря модифицированным и усиленным свойствам подавляют местное воспаление и позволяют больным выздороветь".

После успешных лабораторных испытаний на животных было получено разрешение на клинические испытания. "Тестирование препарата на людях началось в январе в больнице "Рамбам",- рассказывает специалист. - Препарат вводили тяжелобольным накануне введения в искусственную кому и подключения к аппаратам ИВЛ. Обычно у этих больных очень низкая сатурация, высокие показатели маркеров воспаления, и они нуждаются в респираторной поддержке. Обычные методы лечения уже не помогают им".

62-летний Фрэнсис Клауди был одним из тех, кому ввели экспериментальное лекарство. "Рентгенография показала, что 20% легких было поражено пневмонией. Мне стали давать кислород, и мое состояние постоянно ухудшалось. Когда мне предложили экспериментальный препарат, я колебался. Но через 4 дня после его введения я ощутил улучшение. А через 10 дней я выписался - это просто чудо. После выписки я сделал пожертвование в пользу больницы, где спасли мне жизнь".

По словам Фрэнсиса Клауди, 2 человека, лечившихся в больнице одновременно с ним и отказавшихся участвовать в эксперименте, умерли.

В начале июля было получено разрешение на второй этап тестирования, в котором примут участие 50 больных

"В Израиле сейчас заболеваемость коронавирусом невысока, но до сих пор есть больные на стационарном лечении. Мы заглядываем в будущее и устанавливаем контакты с медицинскими центрами в Европе и Северной Америке, где эпидемия до сих пор на пике,- заявляет д-р Бен-Давид. - Кроме того, нам известно, что MesenCure может помогать при цитокиновом шторме и дыхательной недостаточности, вызванными другими факторами, помимо коронавируса. Такие состояния могут развиваться при гриппе и ряде других болезней".

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