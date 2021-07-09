В Вашингтоне поняли, что Украина идет не в том направлении

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9 июля 2021, 15:29 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Ничего нового – контроль стратегических партнеров над украинской судебной системой, назначение согласованных с США руководителей НАБУ и САП, реформа СБУ, неприкасаемость иностранного менеджмента в госкомпаниях и показательная посадка хоть одного коррупционера.

Однако слегка удивляет тональность заявления

Так обычно говорят с людьми, страдающими задержками на различных стадиях развития. Без всяких дипломатических прелюдий, четко и максимально понятно излагая основной смысл указаний. Причем публично, поскольку более завуалированные «месседжи», по всей видимости, не доходят.

Впервые в истории дипломатической практики США американского посла в Киеве на время планового отпуска заменяет высокопоставленный чиновник Госдепа. Причем совершенно непонятно, едет ли и.о. посла Кристина Квин в отпуск, отправляется ли в США готовить визит Зеленского, или просто идет с пляжа ...

С Джорджем Кентом, заместителем помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, который прибывает в Киев, тоже никакой ясности. Он то ли будет замещать Квин в период ее временного отсутствия, то ли займет ее место и вступит в отношения с Шабуниным, то ли вернется обратно в Госдеп.

Источник в Вашингтоне так описывает сложившуюся ситуацию:

«После встречи в Женеве обострились отношения в Госдепе между сторонниками переговоров с РФ и с условными «миротворцами». Байден сейчас не особо соображает, что ему делать с Украиной. В результате заложником ситуации стал Кент, который придумал для реализации американской политики в Киеве параллельную систему власти.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, созданное по инициативе Вашингтона, выявляет коррупционеров-чиновников. Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальный надзор. А Высший антикоррупционный суд штампует обвинительные заключения врагам Америки. Плюс Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции контролирует доходы полутора миллионов чиновников в режиме "он-лайн".

Архитектором этой системы является Кент. Вместе с Мари Йованович (предыдущий посол США в Украине) они потратили на создание этого антикоррупционного монстра миллионы долларов американских налогоплательщиков. Результат практически нулевой. Никто не сел. Артем Сытник (директор НАБУ) фактически дискредитирован. Место главы САП может занять ставленник офиса Зеленского. ВАКС не вынес ни одного обвинительного приговора. НАПК превратилось в коррупционную контору, которая сшибает деньги с кандидатов на госдолжности.

Кент поклялся здоровьем Нуланд, что на месте все разрулит...

Ему дали шанс все исправить. Но за две недели новый исполняющий обязанности вряд ли расчистит эти "конюшни". Если никаких сдвигов не произойдет, то его оставят в Киеве послом. Либо же отправят в Молдову... Если информация верна, то Кент явно взялся за невыполнимую миссию...

До сих пор не известна точная дата визита Зеленского в Вашингтон

Наш источник так описывает ситуацию: «Кто знает, чего от него можно ожидать после откровенного шантажа с вступлением Украины в НАТО и в ЕС. Да еще Трамп активизировался, который начинает троллить администрацию Байдена за позицию по «Северному потоку-2». Визит Зеленского скорее всего оттянут до начала каникул в Конгрессе.

Не хватало только встреч украинской делегации с республиканцами. И отдельная проблема – Ермак, глава офиса "незалежного президента". Если его не пустить в Штаты, а такая мысль есть, то будет скандал. Зеленский увольнять его не хочет. Но и не демонстрирует желания делать то, что ему говорят.

Вот «стратегический партнер» и начинает что-то подозревать

Работа системы антикоррупционных органов заблокирована. ГБР, Печерский районный суд, Офис прокурора и СБУ фактически оттеснили на политическую обочину НАБУ, САП, ВАС и НАПК. Хлебные места в госкомпаниях достаются не тем людям. Дело дошло до откровенного шантажа Вашингтона «Крымской платформой», которая сужает для Штатов поле для маневра. Потешная «деолигархизация» и «санкции СНБО» аж никак не направлены против главного «врага США» – Игоря Коломойского.

Партнеры недовольны. Ставка Офиса президента на британцев путает их карты. Англия и США, конечно, «вечные партнеры», но бабки так делить нельзя!

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