Лавров сделал несколько заявлений об обстановке в Афганистане и в регионе

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

8 июля 2021, 14:57 Источник: el-murid.livejournal.com

Оценка итогов военной кампании США в Афганистане с точки зрения Лаврова — это поражение. Поражение — это недостижение целей войны. Лавров полагает, что вывод войск коалиции без формирования переходного правительства в Афганистане создает предпосылки для силового свержения действующей власти в Кабуле, а значит — поражение США...

Но если Штаты и не собирались создавать переходное правительство, а наоборот — на протяжении последних 7-8 лет вели долгие и трудные переговоры с Талибаном (который, кстати, и ссылается на достигнутые договоренности), то как раз крах действующей власти и приход в Кабул талибов выглядят вполне приемлемо для США. Собственно, поэтому они и выводят войска. За 20 лет ситуация изменилась, и Штаты действуют согласно ей. В таком случае это не поражение...

Второй момент в заявлении Лаврова — ОДКБ в случае нападения на Таджикистан немедленно отреагирует

Еще более странное заявление про два варианта развития событий: на Таджикистан нападут или на Таджикистан не нападут. Если Кремль предполагает, что нападение возможно, то логика требует подготовиться к нему заранее. ОДКБ вполне может объявить состояние угрозы и превентивно усилить группировку своих сил на границе. Во-первых, лучше встречать противника на подготовленных рубежах и уже развернутым, а во-вторых, само по себе развертывание ваших сил может предотвратить нападение.

Реагировать на состоявшее вторжение — это реактивная повестка...

В ходе карабахского конфликта ОДКБ уже продемонстрировала, что она, мягко говоря, структура не слишком дееспособная. И вообще, пока в активе ОДКБ нет ни одной спасательной операции на просторах бывшего Союза. Кто сказал, что в случае с Таджикистаном будет как-то иначе...

... пока никаких результатов деятельности этой организации в природе не существует, а потому нас просто призывают верить, что она сможет...

Талибан между тем продолжает наращивать свое преимущество в Афганистане. Он контролирует уже три четверти таджикско-афганской границы, контролирует почти половину границы с Туркменией. Кабульская армия буквально разбегается, органы власти деморализованы. Все идет к тому, что талибы просто войдут в Кабул после американцев и безо всяких боевых действий за исключением локальных стычек поднимут свой флаг над страной. По сути, вопрос сейчас лишь в том, что будет после этого. Сам по себе приход Талибана и создание (точнее, воссоздание) Исламского эмирата Афганистан сомнений не вызывает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости