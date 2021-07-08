Глава жюри

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8 июля 2021, 13:45 Источник: centuria1972.livejournal.com

Во французских Каннах открылся 74-й кинофестиваль. Ранее мероприятие дважды переносили из-за коронавируса. Открытие было ознаменовано скандалом с участием главы жюри – американского режиссера Спайка Ли.

В ходе пресс-конференции Ли по сути повторил утвердительный ответ президента США Джо Байдена на вопрос, "является ли российский лидер Владимир Путин убийцей".

Ли заявил о том, что современным миром управляют гангстеры, перечислив имена трех политиков. Вкупе с президентом РФ в него Ли включил бывшего главу США и президента Бразилии.

“Миром правят гангстеры: агент Оранж Дональд Трамп, парень из Бразилии Болсонару и Путин. Они гангстеры и будут делать, что хотят. У них нет ни морали, ни угрызений совести”, – заявил он, призвав мир “выступать против таких бандитов”.

Каннский кинофестиваль открылся накануне. Церемония открытия состоялась в фестивальном дворце, в зале “Люмьер”, куда многочисленных звезд привела красная дорожка. Об открытии форума заявил президент киносмотра Пьер Лескюр.

Первой лентой, показанной на фестивале стал фильм француза Леоса Каракса “Аннетт”, повествующая о певице и стендап-комике, которые меняют жизнь после рождения дочери. Героев сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Известно, что организаторы просмотрели 2 800 кинолент-претендентов, отобрав 60 киноработ, 24 – в шорт-листе

На “Золотую пальмовую ветвь” претендуют работа Нанни Моретти “Три этажа”, Пола Верховена “Непорочная дева”, Рюсаке Хамагучи “Ты можешь водить мою машину”.

Российское кино в конкурсе представляет Кирилл Серебренников с лентой “Петровы в гриппе” (Petrov’s flu)

На фото рабочий момент съемок

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