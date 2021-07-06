Армия Таджикистана - символ суверенитета, а не реальная боевая сила

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6 июля 2021, 18:35 Источник: el-murid.livejournal.com

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы государства.

Здесь стоит отметить, что численность всех вооруженных сил Таджикистана составляет 9 тысяч человек. Местная Нацгвардия - еще 7,5 тысяч. Граница с Афганистаном - самая протяженная и составляет порядка полутора тысяч километров.

По факту вооруженные силы Таджикистана - это больше символ суверенитета, чем реальная боевая сила

Основную нагрузку по обороне Таджикистана несет российская 201 мотострелковая дивизия, переименованная впоследствие в 201 военную базу. Она же отвечает и за безопасность таджикско-афганской границы.

20 тысяч резервистов, которых потребовал призвать Рахмонов - это буквально максимум, который вообще может потянуть Таджикистан

Во-первых, просто нет такого количества офицеров и сержантов, которые смогут взять под контроль большее число личного состава.

Во-вторых, эти 20 тысяч человек еще нужно буквально выловить и препроводить в места сбора. В стране примерно 600 тысяч человек числятся резервистами, но четверть имеют отсрочки и отводы, примерно столько же постоянно находятся на заработках за рубежом. Остальных нужно банально вылавливать.

Понятно, что резервистов нельзя использовать в качестве какой бы то ни было серьезной поддержки. Но высвободить имеющиеся силы от выполнения текущих задач(караульной, патрульной, внутренней службы) резервисты могут. Ко всему прочему встает вопрос с охраной и обеспечением хлынувших из Афганистана беженцев, а также афганских военных. Для этого и нужны люди, которых, понятно, в бой посылать себе дороже.

Президент РФ Путин уже заверил, что Россия окажет помощь в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы. Примерно в том же духе высказался и турецкий министр обороны Акар. Он озвучил гарантии не только Таджикистану, но и Киргизии.

Песков сегодня сообщил, что у России нет планов отправки войск в Афганистан. Собственно, он мог бы и не уточнять - вся сегодняшняя российская армия численно равна группе советских войск в Афганистане периода афганской войны.

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