Почему дорожки перед домами американцев не портятся

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5 июля 2021, 17:18 Источник: masterok.livejournal.com

Каждый наверняка видел в голливудских фильмах идеальное состояние асфальтированных дорожек возле коттеджей американцев. Картинка поистине прекрасна. Но самое интересное, асфальтовое покрытие там не меняется десятилетиями. Тогда как американцам удается сохранить его в таком состоянии?

Все дело в краске

Как оказалось, асфальт у них "красят". Для нас это все слишком сложно, а у них – в порядке вещей. Люди с более высоким доходом возле своих домов могут покрыть дорожки клинкерной плиткой или брусчаткой, но у большинства лежит асфальт. Нагрузка же на дорожное покрытие слишком высокая, так как практически у всех в семье есть автомобили.

Люди прекрасно понимают, что замена покрытия им обойдется недешево. Поэтому выходят из положения иначе. Принцип – лучше предупредить разрушения, чем их устранить. В итоге по истечении каждых трех-пяти лет они красят свои дорожки специальной краской.

Защитная технология

Действительно, данная технология довольно сложная. Обеспечивается не только идеальный внешний вид дорожек, но и предотвращается разрушение асфальтового покрытия. Процесс имеет и свое название – силкоутинг. Краска вязкой консистенции имеет черный цвет. В ее состав входят кварцевый песок, битум, краситель, силиконы и другие добавки, позволяющие защитить покрытие от воздействия влаги, низких температур, солнца, бензина и масла, ну и само собой, делают его черным и привлекательным.



Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему. Что касается самой обработки, то сложного в ней ничего нет, но дышать всеми этими испарениями, которые исходят от состава, очень вредно. В связи с этим работу выполняют, как правило, люди, которые хотят подзаработать, например, студенты или пенсионеры, эмигранты.

На обработку одной асфальтовой дорожки требуется от двух до трех часов времени. Ездить и ходить по ней можно спустя восемь часов. При регулярной такой обработке асфальт без ремонта прослужит несколько десятков лет.

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