«Смоленск-2»: самолёт президента Польши едва не потерпел крушение

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2 июля 2021, 17:05 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Портал Wirtualna Polska выяснил, что лётчики нарушили правила техники безопасности, что привело к резкому снижению самолёта. Глава польского государства мог повторить судьбу своего предшественника Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском 11 лет назад.

ЧП, о котором пишет журналист Шимон Ядчак, произошло 1 июня 2020 года, то есть во время президентской кампании действующего президента Анджея Дуды. Во время полёта из Щецина в Люблин произошёл инцидент, который вызвал хаос в салоне самолёта, поставив под угрозу высокопоставленных пассажиров.

Проблемы начались, когда экипажу сообщили, что им необходимо изменить направление посадки. Пилоты намеревались приземлиться с северо-востока, но диспетчерская указала, что приземлиться нужно с юго-запада.

«Это полностью изменило оптику и вызвало ряд осложнений в кабине экипажа. Лётчики, удивлённые этой информацией, выбрали один из наиболее сложных способов посадки и, не готовясь, и не разделяя задачи, начали манёвр», — пишет издание.

Чтобы приземлиться, летчики решили быстро уменьшить высоту, что привело к срабатыванию систем безопасности (сигнал «Аномальная посадка»). Среди других ошибок специалисты отметили слишком позднюю установку закрылков самолёта — их начали выпускать только на высоте 90 метров.

Кроме того выяснилось, что у команды, на борту которой находился президент, не было опыта полетов с VIP-персонами. Экипаж был собран в спешке, за два дня до злополучного полета.

К счастью, инцидент закончился благополучно, и никто не пострадал

Стоит добавить, что год назад издание EADaily рассказывало ещё об одном авиаинциденте с Анджеем Дудой. Тогда президентский лайнер вылетел из аэропорта Зелёна-Гуры, и уже во время полёта выяснилось, что авиадиспетчер прекратил дежурство. В итоге полёт частично проходил в неконтролируемом пространстве, пока самолёт не вошёл в пространство диспетчеров Познани.

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