Прорыв Сингапура в деле выживания с коронавирусом

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1 июля 2021, 14:55 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Так решили власти Сингапура, маленькой страны, по сути, города-государства в Юго-Восточной Азии с чрезвычайно высокой плотностью населения. Они разработали новую стратегию – не борьбы, а сосуществования с CoVID-19, – в рамках которой люди смогут работать, путешествовать и жить привычной жизнью без карантина и ограничений, даже с постоянно циркулирующим коронавирусом в социуме.

«Прошло 18 месяцев с начала пандемии. Наш народ устал от борьбы. Все спрашивают: когда и как всё это закончится? Плохая новость в том, что CoVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость в том, что можно нормально жить и при наличии вируса».

Вводные таковы:

Коронавирус мутирует, и каждый новый штамм ловчее предыдущего обходит иммунитет. Кстати, и переносятся мутанты тяжелее. То есть, из прививок панацеи не получилось. С другой стороны, и жить в перманентном локдауне тоже не вариант. Нужно адаптироваться к новой, ковидной реальности.

В рамках этой адаптации Сингапур будет относиться к CoVID-19 так же, как и к любым другим постоянно присутствующим болезням. Например, как к гриппу. Цель свести передачу вируса к нулю больше не ставится. Количество новых случаев заражений больше объявляться не будет.

Власти станут фиксировать только госпитализацию, тяжёлые случаи и смертность

Карантин для путешествующих отменяется. Как и жёсткая 14-дневная изоляция близких контактов заболевших. Тестирование на коронавирус перейдёт с носоглоточных мазков, выполняемых медперсоналом, на антиген-тесты и анализы по дыханию, которые могут использоваться людьми самостоятельно.

Власти сосредоточатся на мониторинге только тяжёлых случаев

Это означает, например, изучение того, сколько людей нуждаются в кислороде из-за тяжести их состояния и сколько пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. Ещё одной задачей станет предотвращение возникновения крупных кластеров заболевших. С этой целью будет проводиться тестирование сточных вод, которое полезно для выявления скрытых инфекций в общежитиях, гостиницах или жилых комплексах.

Главное – научиться жить с CoVID-19 так же, как и с другими вирусными заболеваниями

Как с тем же гриппом, которым болеют каждый год миллионы, и от последствий которого умирают тысячи. То есть, без нагнетания и паники. Достойно...

Новая стратегия базируется на трёх китах:

1. Массовая вакцинация жителей. Сейчас 57,5% населения Сингапура вакцинированы частично, а 36,8% получили полную двухдозовую прививку. Власти ставят задачей целиком привить 60% населения уже к 9 августа. Более того, стратегия включает регулярные повторные прививки в будущем.

2. Быстрое, доступное и постоянное массовое тестирование жителей на предмет антител и маркеров заболевания. Это позволит сделать более безопасными путешествия и массовые мероприятия. А более совершенная терапия самыми современными лекарственными средствами позволит сократить смертность.

3. Социальная ответственность. Она включает в себя и гигиену, и социальную дистанцию, и маски в транспорте и самоизоляцию при первых признаках болезни. И даже добровольность прививок, от первичных до повторных.

А теперь скажите, что из этого применимо в России?

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