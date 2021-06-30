РАДА приступает к голосованию законопроекта № 5600

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

30 июня 2021, 16:26 Источник: ibigdan.livejournal.com

Особенности очередного законотворчества кадров незалежного президента № 6 таковы: налоги растут, полномочия фискалов растут, административная нагрузка растёт, права бизнесменов сокращаются, коррупция растёт...

Если кратко:

1. Штрафы. Вам их будут начислять без права оспаривания. Точнее оспаривать можно, но только после оплаты.

2. А если не оплатите вовремя, Вам закроют выезд за границу.

3. Для добывающего сектора повысят ставки ренты. Именно поэтому закон пафосно называют "Антиахметовским". Расчёт на 73% лохов, которые не знают, что налоги всегда платит конечный потребитель, включая и распиаренный "налог на гугл".

4. Фермерам повысят налоги. Работаешь или нет, обязан платить налог исходя из площади земли. Потом его можно зачесть в корпоративный налог, но не факт... А если земля "под паром"? Тоже плати... А если это пастбище для скота... Тоже плати... Хотят собрать дополнительно +10 млрд грн на ровном месте.

5. Налог на прибыль с убытков. "Лучшая" инициатива законодателей.

Сегодня можно убытками прошлых лет уменьшать налогооблагаемую прибыль.

Завтра нет. Можно только 50%... В итоге, есть прибыль или нет - государству заплатишь.

6. Повышение акцизов на алкоголь - заплатит народ.

7. Экологический налог - заплатит народ.

8. Налог на зеленую энергетику - весь Мир субсидирует - мы облагаем... и ждем инвесторов...

9. Ликвидация упрощённой системы для торговли. В любом месте продажи требуется вести пономенклатурный (!) товарный учёт с инвентаризациями. Что противоречит возможности вести только простой учёт доходов в сфере торговли и не вести полноценный бухгалтерский учёт на упрощенной системе.

10. Повышение налогов на продажу недвижимости.

Что смешно:

- Инициатор законопроекта Минфин.

- Все предлагаемые нормы противоречат Национальной Стратегии 2030, утвержденной Кабмином в Марте 2021

Что ужасно:

- Новации после принятия хотят запустить уже с июля 2021 года! Покажите хотя бы одну страну в мире или на африканском континенте, где налоги меняют день в день...

При ожидаемом превышении доходов бюджета над планом 90 млрд грн фискалы с депутатами хотят этим законом собрать ещё +50 млрд…

А что бы народ поддержал, закон назвали «Антиахметовским» - хотя ему от него ни холодно ни жарко

Хотите жить в стране в которой правила меняются на ходу? В Которой бизнесмен - дойная корова? В Которой политики не держат обещания? В Которой с народом не считаются?

Читайте, делайте выводы, голосуйте...

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