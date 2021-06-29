Перед кем темнокожий Лукаку встал на колени в Санкт-Петербурге

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29 июня 2021, 14:46 Источник: bookmatejournal.livejournal.com

Футбольный праздник Евро-2020 на стадионе в Петербурге начинается со свиста. Это сборная Бельгия в полном составе встала на колени в рамках акции Black Lives Matter. «А Лукаку зачем на колени встал? Он перед кем извиняется?» — смеются над темнокожим нападающим российские болельщики...

У России никогда не было африканских колоний, а следовательно, и рабства — это достаточно популярная точка зрения, и именно поэтому Дзюба и Ко призыв преклонить колено игнорируют, а свистят на стадионе не два-три человека, а тысячи. Процент темнокожего населения на наших просторах всегда был минимален, а современные трудовые мигранты прибывают в страну по собственному желанию. Но давайте заглянем в историю:

Действительно ли в России никогда не было рабства?

В 1842 году вышел указ императора Николая I, запрещающий российским подданным торговать чернокожими рабами, а вступивший на территорию России чернокожий раб объявлялся свободным человеком.

М. А. Фонвизин (не путать с литературным тезкой, Денисом Ивановичем) об этом писал так:

«Недавно правительство, увлекшись тем же духом подражания и европеизмом, решилось приступить к союзу с Англией и Францией для прекращения ненавистного торга (чернокожими рабами). Это, конечно, случилось в минуту забвения, что в России производится в большом размере столь же ненавистная торговля нашими соотечественниками, христианами, которых под названием ревизских душ покупают и продают явно, и в присутственных местах совершают акты продажи»...

Возьмем более свежий пример. На днях Юрий Шевчук выложил в открытый доступ видео с рок-фестиваля 1996 года «Наполним небо добротой». На открытии лидер «ДДТ» сообщает, что фестиваль посвящен 135-летию отмены рабства на Руси, намекая на крестьянскую реформу 1861 года. Это личное высказывание совпадает с мнением многих историков, которые называют крепостное право аналогом рабства.

Считается, что пока все страны колонизировали другие, Россия колонизировала саму себя. Ведь в чем, в сущности, разница между рабовладением и крепостничеством? Все то же отсутствие свободы, торговля душами и полное бесправие с рождения.

То есть, если в середине XIX века ты чернокожий и тебе удалось сбежать в Россию, ты свободен. А если родился крепостным белым, то свободным человеком тебя никто не объявит.

То есть темнокожий раб фактически был не ровней российскому крепостному — он стоял гораздо выше с точки зрения социального статуса. А значит, лучше оказаться в его теле, чем терпеть побои помещика и копать картошку.

Спустя 250 лет ситуация переворачивается: российскому гражданину чуждо движение BLM, как и диалог о рабстве — чтобы говорить о нём, надо для начала разобраться в собственном историческом опыте.

Об истории крепостничества в России современные писатели практически не пишут, бесправие крестьян превратилось в клише из учебников, бессмысленное и не вызывающее эмоций.

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