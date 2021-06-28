Запад вводит

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28 июня 2021, 16:32 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

И до того страну, во главе которой 27 лет стоит Александр Григорьевич, «награждали» санкциями. Но так называемые «самолетные санкции», связанные с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержанием сооснователя Telegram-канала NEXTA стали более жесткие. Но парадокс политики санкций заключается в том, что чем они суровей, тем больше они играют на руку режиму Лукашенко.

В Евросоюзе и США признали, что ранее принятые меры против Александра Лукашенко и его окружения никак не повлияли на ситуацию в стране. И придумали ему новое наказание. Если раньше санкции были адресными и распространялись в основном на конкретных лиц (в санкционном списке ЕС уже находились 88 граждан республики, преимущественно чиновников, а также несколько юрлиц), то теперь они затронут экономику Белоруссии.

Это уже четвертый пакет санкций против Белоруссии со стороны ЕС и США. В нем также присутствует новый список физлиц, в основном чиновников и коммерсантов.

Например, упомянут российский предприниматель Михаил Гуцериев, чьи активы в ЕС будут заморожены. Фигурируют средний сын Лукашенко Дмитрий, жена старшего сына Виктора Лилия. Но основные отличия нового пакета ограничительных мер в том, что теперь они включают экономические ограничения, которые затронут калийное производство, нефтяной и финансовый секторы белорусской экономики.

Кроме того, ужесточились требования, касающиеся товаров двойного назначения, которые могут быть использованы белорусскими силовиками.

Санкции, среди прочего, могут включать в себя запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС, а также запрет на их экспорт через территорию государств-членов ЕС.

Для экономики страны и её финансовой независимости это всё серьезные удары, но как в старом анекдоте: «Есть один нюанс…»

Как минимум два друга Белоруссии к санкциям не присоединятся точно:



Россия и Китай будут поддерживать Лукашенко. А значит санкции ударят в большей степени не по чиновникам и богачам, у которых арестуют дачи на Лазурном берегу, а как и в России, простые люди. Состояния же минской буржуазии, вероятнее всего, только вырастят. Как в России количество долларовых миллиардеров за два «посткрымских» года увеличилось на 29 человек.

А жителям Белоруссии объяснят: жить стали хуже из-за зловредного Запада, который почем зря объявляет санкции и экономически душит невинных белорусов. Так перед лицом внешней угрозы и формируется пояс лояльности власти.

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