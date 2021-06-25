Британцы взялись за возрождение флота и верфей незалежной

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25 июня 2021, 19:01 Источник: bmpd.livejournal.com

Британская группа Babcock International Group 23 июня 2021 года распространила пресс-релиз относительно подписанного 21 июня в Одессе на борту британского эскадренного миноносца D 36 Defender c ее участием трехстороннего меморандума с министерством обороны Украины и правительством Великобритании относительно британского содействия в развитии военно-морских сил Украины.

Согласно меморандуму, группа Babcock станет главным промышленным подрядчиком и партнером в реализации данного соглашения, в том числе по проектированию и строительству кораблей для ВМС Украины.

Отражая обширный военно-морской опыт и возможности Babcock, Группа была выбрана лидером в реализации широкомасштабной программы Развития военно-морского потенциала Украины.

Программа включает расширение возможностей наличных военно-морских платформ, поставку новых платформ, в том числе ракетных катеров, современных фрегатов, корабельного вооружения и обучение военно-морского личного состава. Она также включает совместную работу по возрождению украинских верфей.

В подписании меморандума на борту эсминца Королевского флота Defender типа 45, являющегося частью британской ударной авианосной группы участвовали Генеральный директор Babcock Дэвид Локвуд вместе с заместителем министра обороны Украины Александром Миронюком, министром оборонных закупок Великобритании Джереми Куином и Первым морским лордом адмиралом сэром Тони Рэдакином.

Генеральный директор Babcock Дэвид Локвуд заявил:

«Мы очень гордимся тем, что поддерживаем Украину с ее программой развития военно-морского потенциала. Это знаменует начало новых международных связей, объединяющих наши новые возможности в военном кораблестроении, нашу инфраструктуру и возможности поддержки, а также наши новые прочные связи с правительством Великобритании».

Министр оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил:

«Великобритания и Украина поддерживают тесные отношения в сфере обороны, и мы продолжаем укреплять это партнерство, чтобы помочь предотвратить общие угрозы. Я рад, что британская и украинская промышленность будут работать вместе над этими проектами, которые предоставят потенциал мирового класса».

В министерстве обороны Украины заявили:

«Украина и Великобритания - хорошие друзья и союзники. Сегодняшний меморандум придает новый импульс нашему сотрудничеству в военно-морской отрасли и будет способствовать дальнейшему развитию военно-морских сил Украины. Мы ценим британскую поддержку и ценим ваш опыт».

Напомним, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию 7 октября 2020 года министры обороны Украины Андрей Таран и Великобритании Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В том числе в меморандуме отражено положение по привлечению финансирования в интересах военно-морских сил Украины Британским экспортно-кредитным агентством в виде кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет.

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