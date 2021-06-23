Путин, Шойгу и Герасимов рассказали о вероятности войны

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23 июня 2021, 18:36 Источник: greenchelman-3.livejournal.com

На проходящей в Москве IX Конференции по международной безопасности 23 июня участники обратили внимание мировой общественности на ситуацию, складывающуюся в Европе в связи с активностью НАТО у российских границ. Своим видением международной обстановки поделились Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов.

Владимир Путин отметил, что РФ не ставит перед собой цель иметь преимущество в вооружениях и руководствуется принципами соразмерности. В то же время Москва не допустит перекоса в этом отношении в пользу западных стран и надеется на продуктивный диалог.

"Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности. Усилия России направлены на уменьшение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог, в том числе в области контроля над вооружениями", – подчеркнул президент.

Сергей Шойгу в свою очередь указал участникам Конференции на взрывоопасность ситуации в Европе. Министр предложил отведение районов военных учений от линии соприкосновения и выразил особую тревогу касательно размещения в европейских странах ракет средней и малой дальности действия.

"Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычным, и так и ядерными боеголовками", – обратил внимание присутствующих глава оборонного ведомства.

Между тем, глава Генштаба России Валерий Герасимов отметил, что военная доктрина России имеет чисто оборонный характер.

"РФ оставляет за собой право применить ядерные вооружения только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", – разъяснил Герасимов положения Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Таким образом, Путин, Шойгу и Герасимов сделали тройное заявление об опасности «бряцания оружием» в Европе и угрозе войны, которую могут спровоцировать действия НАТО, а также об усилиях Кремля по недопустимости подобного сценария.

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