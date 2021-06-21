Нерест горбуши угрожает норвежской экосистеме

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21 июня 2021, 14:38 Источник: sigmund-rod.livejournal.com

Нашествие русской горбуши на Лофотенских островах тревожит норвежских исследователей. Горбуша — тихоокеанский лосось с характерным горбом на спине. Ранее водился только у берегов России, США и Китая. Но в 1950-х годах Советский Союз выпустил мальков в реки Кольского полуострова, впадающие в Белое море — совсем недалеко от Баренцева.

Предполагалось, что из выпущенной рыбы выйдет новая популяция, но поначалу дело не заладилось

«Так было вплоть до 2000 года. Никакие меры не работали, и популяция не росла», — объясняет исследователь Норвежского института естественной истории Хенрик Бернтсен. Он объясняет, что косяки горбуши поначалу были малочисленны, но потом внезапно их количество стало резко увеличиваться. «Долгое время вылов не превышал сотню рыб. Но в 2017 году произошел взрыв, и вылов перевалил за 11 000. Два года спустя — уже 20 000. Так что в 2021 году мы ждем очередного увеличения».

Угроза норвежским лососевым хозяйствам

Проблема с нерестом горбуши вдоль побережья и в реках Норвегии в том, что это негативно влияет на местного лосося, форель и остальную экосистему. Кроме того, Норвегия связана международными соглашениями, призванными ограничить распространение чужеродных видов. Если тысячи горбуш поднимутся в верховья вместе с парой сотен местных лососей, то будет соревнование за еду между ними. Потом горбуша даст миллионы мальков, которые будут бороться за пищу и пространство с мальками местных лососей. Местная рыба от этого не выигрывает.

Другая проблема, что у горбуши двухлетний жизненный цикл

Это означает, что после нереста она гибнет и гниет. В самом худшем случае это может привести к замору атлантического лосося по всей реке. Для предотвращения этого, проводится прямой отлов горбуши, и на нескольких реках установлены ловушки. Норвежские власти призывают рыбаков принять в этом участие и заодно регистрировать свой улов, чтобы лучше уяснить всю картину «вторжения».

С другой стороны, норвежцы обеспокоены, что горбуша может уничтожить весь бизнес по ловле лосося в реках Норвегии. Например в Финнмарке, в посёлке Нейден, недалеко от финской и российской границ, продажа лицензий на отлов лосося — миллионный бизнес (в кронах).

На долю финнов приходится более 90% лицензий на ловлю рыбы в местной популярной рыболовной реке. В 2019 году это было чуть более миллиона крон (100.000 Евро). В добавок к лицензиям надо прибавить все сопутствующие расходы приезжих на проживание, еду, и т д.

12 500 рыбаков-иностранцев ежегодно ловят лосося в норвежских реках

Как сказано выше, нашествие горбуши может уничтожить весь местный лосось, а с другой стороны не особенно нравится и самим рыбакам: горбуша слишком легко ловится! Как рассказал один рыбак: «Я просто поехал порыбачить с сыном. Когда мы туда приехали, там царил полный хаос. Не прошло и часа, как мы поймали 12 штук, а на следующий день - ещё 23!»:

Кроме горбуши, норвежцы, кстати, всегда жаловались на тихоокеанских гигантских крабов, которые также «заползли» из России. Но теперь их отлов — это большой бизнес здесь...

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