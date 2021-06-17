Зеленский и Кулеба «покушаются» на основы туркменской экономики

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17 июня 2021, 17:38 Источник: t.me/oldhellboy

Украинский МИД запросил у МИДа Туркменистана, какой объём газа может быть поставлен Ашхабадом Киеву по газотранспортной системе Казахстана и России. Туркменистан, отдавая себе отчёт в том, что имеет место быть готовящаяся провокация с выходом на крупный международный скандал, ответил уклончиво.

Из жизни сумасшедших

Нет, соответствующие резолюции ООН, насчёт безопасности трансграничных трубопроводов, принятые в своё время как раз по инициативе Туркменистана, при поддержке всех голосовавших стран, не исключая Россию, на самом деле существуют, так что при желании зацепиться за них можно, особенно с учётом способности нынешнего руководства Украины цепляться за всё, что угодно.

Но результат...

Бизнеса тут для туркмен никакого нет, а таскать каштаны из огня ради реализации идиотских политических прожектов Киева - удовольствие более, чем сомнительное. И зачем Ашхабаду такое большое счастье? Благо, перспективы организации международного давления на Астану и Москву, которое заставит Казахстан и Россию обслуживать за свой счёт Украину - вещь абсолютно фантазийная, и в Туркменистане это превосходно понимают.

Сценарии такого рода могут быть реализованы исключительно в воспалённом мозгу Зеленского или главы его МИД Кулебы, но какое отношение это имеет к реальной торговле газом, которая для Ашхабада - основа туркменской экономики?! Да и иметь дело с Украиной, как клиентом - себя не уважать. Всё равно же не заплатят.

И за неё никто не заплатит...

Тут ведь, всё горе не только в том, что ни Казахстан, ни Россия не нанялись щёлкать каблуками под очередную придумку киевских хитровымудренных авантюристов, и никакие угрозы внешнего давления в этом вопросе ни Астану, ни Москву не испугают. Разве что во времена Хрущёва команды такого рода можно было кому-то отдавать, так и Никиту-то Сергеевича невесть когда за волюнтаризм товарищи по партии от власти отрешили. Хоть дух его из царства Аида Зеленский призывай, не поможет.

Но ведь, ни США, ни Евросоюз за Киев на все 100% расплачиваться не будут

Делать им нечего, что ли? То есть имеет место быть очередная блажь, ни на чём не основанная, кроме, разве что, идеи: "А вдруг, проскочит"? Что в полной мере соответствует каким угодно инициативам Украины по любым вопросам.

Других у неё нет, не было и не будет. То ли страна такая. То ли режим. То ли такая страна, что какой режим над ней ни ставь, он по любому в такой же, как нынешний превратится. То ли внешнее управление Украине на самом деле необходимо, только не такое, как нынешнее, западное, а настоящее, без дураков.

А с другой стороны, кому она такая, как сейчас, нужна?

Ни толку с неё, ни проку. Один только геморрой и вынос мозга. Ну, посмеяться ещё можно, конечно. С этим нынешние юмористы, которые ею руководят, справляются. Хотя, говоря откровенно, очень уж зрителей своими приколами утомляют, хотя им, наверное, кажется, что все окружающие им рукоплещут. Бывает такое с вышедшими в тираж комедиантами, типа Зеленского.

А старого пса новым трюкам не научишь...

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