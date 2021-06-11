Уровень расслоения общества по доходам динамично растет

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11 июня 2021, 17:19 Источник: el-murid.livejournal.com

Обычно социальное расслоение общества определяют с помощью индекса Джини - то есть соотношением доходов одной десятой населения с самыми высокими доходами к доходам одной десятой населения с самыми низкими. Можно применять не децильный коэффициент, а делить социум на пять или любое число, но метод сравнения доходов верхней и нижней части списка остается неизменным.

Нужно отметить, что коэффициент Джини - не единственный. Есть еще индекс Гувера (он же индекс Робин Гуда), есть индексы глубины бедности, остроты бедности, есть индекс Амартия Сена, объединяющий сразу несколько факторов(распространенность бедности, дифференцированность по доходам, уровень материальной недостаточности). Однако опять нужно понимать, что любые, даже закритические значения всех коэффициентов - это именно объективный фактор, показывающий уровень риска социальной катастрофы.

Но сама катастрофа - событие вероятностное

Считается, что критическим уровнем разрыва в доходах является значение 8. В в отдельных регионах России это значение уже пройдено. Но любая катастрофа наступает тоже постепенно, не везде сразу. Особенно в России, которая в силу своей величины, разного уровня развития регинов, исторических предпосылок всегда очень сильно "разноразвита".

Лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Такие данные следуют из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В этих регионах доходы богатых превысили заработки бедных в 8—10 раз, пишут «Известия». Самое сильное неравенство отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе обеспеченная часть граждан получает в 10,2 раза больше (215,9 тысяч против 21,2 тысячи рублей). Вторую строчку антирейтинга занял Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тысяч против 21,3 тысяч рублей). Москва находится на третьем месте. Там разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тысяч против 20,3 тысяч рублей).

Далее следует Чукотский автономный округ - 8,5 раза, Сахалинская область - 8,3 раза, Адыгея - 8,2 раза, а также Санкт-Петербург - 8,1 раза, Краснодарский край - 8 раз и т.д. При этом в среднем по России уровень неравенства немного сократился.

То, что первыми в списке стоят сырьевые регионы, неудивительно. Там критический рост неравенства наблюдается давно и он синхронизирован с переводом экономической модели на торговлю сырьем. Именно в сырьевых регионах сегодня концентрируется основной доход, и поэтому уровень разрывов здесь зашкаливает.

Указанные регионы - слабые звенья цепи

Обрыв цепи никогда не происходит во всех звеньях, она всегда рвется где-то в одном месте. Хотя для корабля, стоящего на якоре, результат обрыва любого звена будет выглядеть одинаковым по последствиям. Тем не менее, список регионов с наивысшим и критическим значением неравенства - это предварительный список...

Обычно социальное расслоение общества определяют с помощью индекса Джини - то есть соотношением доходов одной десятой населения с самыми высокими доходами к доходам одной десятой населения с самыми низкими. Можно применять не децильный коэффициент, а делить социум на пять или любое число, но метод сравнения доходов верхней и нижней части списка остается неизменным.

Нужно отметить, что коэффициент Джини - не единственный. Есть еще индекс Гувера (он же индекс Робин Гуда), есть индексы глубины бедности, остроты бедности, есть индекс Амартия Сена, объединяющий сразу несколько факторов(распространенность бедности, дифференцированность по доходам, уровень материальной недостаточности). Однако опять нужно понимать, что любые, даже закритические значения всех коэффициентов - это именно объективный фактор, показывающий уровень риска социальной катастрофы.

Но сама катастрофа - событие вероятностное

Считается, что критическим уровнем разрыва в доходах является значение 8. В в отдельных регионах России это значение уже пройдено. Но любая катастрофа наступает тоже постепенно, не везде сразу. Особенно в России, которая в силу своей величины, разного уровня развития регинов, исторических предпосылок всегда очень сильно "разноразвита".

Лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Такие данные следуют из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



В этих регионах доходы богатых превысили заработки бедных в 8—10 раз, пишут «Известия». Самое сильное неравенство отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе обеспеченная часть граждан получает в 10,2 раза больше (215,9 тысяч против 21,2 тысячи рублей). Вторую строчку антирейтинга занял Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тысяч против 21,3 тысяч рублей). Москва находится на третьем месте. Там разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тысяч против 20,3 тысяч рублей).



Далее следует Чукотский автономный округ - 8,5 раза, Сахалинская область - 8,3 раза, Адыгея - 8,2 раза, а также Санкт-Петербург - 8,1 раза, Краснодарский край - 8 раз и т.д. При этом в среднем по России уровень неравенства немного сократился.



То, что первыми в списке стоят сырьевые регионы, неудивительно. Там критический рост неравенства наблюдается давно и он синхронизирован с переводом экономической модели на торговлю сырьем. Именно в сырьевых регионах сегодня концентрируется основной доход, и поэтому уровень разрывов здесь зашкаливает.



Указанные регионы - слабые звенья цепи

Обрыв цепи никогда не происходит во всех звеньях, она всегда рвется где-то в одном месте. Хотя для корабля, стоящего на якоре, результат обрыва любого звена будет выглядеть одинаковым по последствиям. Тем не менее, список регионов с наивысшим и критическим значением неравенства - это предварительный список "черных лебедей", которые рано или поздно, но прилетят.

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