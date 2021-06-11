С территории Украины время подлета ракет исчисляется минутами

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11 июня 2021, 12:58 Источник: masterok.livejournal.com

Собственно "красная линия" для России даже не НАТО, американские войска и американские ракеты стоят в странах, которые и не являются членами НАТО. А вот размещение ракет на Украине - это 5-7 минут время подлета. Как правильно сказал Дмитрий Абзалов, в этом случае решение на ответный удар будет принимать не человек, а нейросеть.

К чему может это все привести сами догадайтесь...

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сформулировал пять шагов, которые сделает Россия при вступлении Украины в НАТО...

По его словам, для симметричного ответа Западу Москва может использовать пять козырей или шагов.

Первый шаг. Размещение ракетной, военно-воздушной и военно-морской базы на Кубе.

Второй шаг. Размещение военных объектов и баз на территории Венесуэлы.

Третий шаг. Плотное экономическое, политическое и военно-техническое сотрудничество с Ираном — главным врагом США.

Четвертый шаг. «Поворот лицом» к Северной Корее и возобновление отношений в экономической, политической и военной областях. Эксперт уверен, что уже эти меры внесут серьезный дискомфорт в жизнь Вашингтона и Брюсселя.

Однако Россия может пустить в ход и свой главный, пятый козырь:

«Мы можем договориться с Пекином об официальном формировании военного союза. Это станет «могучим ударом молотом по башке» Соединенным Штатам Америки и НАТО. Этого шаеа они страшно боятся. Генсек Альянса Йенс Столтенберг уже устал говорить о том, какую «угрозу» несет сотрудничество России и Китая. А мы эту «угрозу» превратим в реальную», — объяснил эксперт.

Резюмируя, военный эксперт пояснил, что Москва будет стремиться к тому, чтобы бороться с главным общим врагом в лице Запада «в одном окопе» с Китаем и другими дружественными ей странами.

Похоже на то, что примерно такие шаги и будут?

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