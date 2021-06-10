Суть современного социализма не в том, чтобы быть бедным

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10 июня 2021, 15:51 Источник: olegmakarenko.ru

В более-менее развитых странах социалистические лозунги прошлых веков давно уже воплощены в жизнь. Классическая эксплуатация трудящихся осталась только за пределами правового поля, она сурово преследуется уголовным кодексом. Если бы социалист XIX века перенёсся в современные США, ему пришлось бы стать консерватором и настойчиво требовать соблюдения уже давно принятых законов.

Современный социализм начинается в тот момент, когда гражданином овладевает жгучее желание делить чужие деньги, когда он приходит к выводу, что «враги народа» должны пересылать свои капиталы в общий котёл.

Уже нет социалистов, которые говорят: «я живу в трёхкомнатной квартире, это несправедливо. Я должен отдать свою квартиру семье молодых специалистов, а самому мне будет достаточно и однушки».

Современные социалисты говорят иначе: «у нас много богачей, они должны раздавать бесплатные квартиры мне и моим молодым родственникам».

Итак, у современного социалиста есть три базовых убеждения

1. Тема денег очень важна, всё в мире крутится вокруг денег.

2. Богатых людей надо раскулачивать.

3. Лично меня стричь не надо, я даю обществу достаточно.

Первый пункт нуждается в дополнительном обосновании, так как сами-то социалисты себя меркантильными не считают. По мнению социалистов, животная жадность — базовое свойство капиталистов, тогда как социалисты, напротив, щедры и бескорыстны. Однако, оба утверждения неверны: жадность не имеет никакого отношения к капитализму, а щедрым социалист бывает, как правило, за чужой счёт. Сегодня я ограничусь констатацией очевидного факта — социалисты придают огромное значение социальному неравенству, и постоянно считают, кто сколько зарабатывает.

Когда современный социалист становится богатым, — заняв видное положение в соцпартии, например, или запустив успешный видеоблог, — его базовые взгляды не меняются. Отказаться от статусного потребления социалист обычно не может...

На хлеб с маслом в современном обществе хватает каждому — не хватает именно на предметы роскоши...

Признать себя врагом народа социалист также не может, это противно человеческой природе. Социалист хочет быть одновременно и вызывающим зависть богатым транжирой, и народным трибуном — доблестным защитником бедноты. Отсюда следует построение — «действительно, теперь я ношу на руке сразу два ролекса, как Фидель Кастро, но я-то свой статус заслужил, я многое делаю для народа.

Раскулачивать нужно тех, кто богаче меня, или тех, кто беднее, но поддерживает при этом капитализм»

Обеспеченные социалисты, которые не общаются с широкой публикой напрямую, будут держаться за свою идеологию до упора. Как показывает история социалистических революций, даже когда к ним в дом ворвутся пьяные матросы, социалисты будут думать, будто это какая-то ошибка: ведь они тоже бедняки, они прозябают в жалком трёхэтажном домишке, тогда как светлейший князь Среброзлатов отгрохал себе недавно роскошный пятиэтажный особняк.

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