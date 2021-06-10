«Военкоматы в армии — это как гардероб в театре»: Шойгу распорядился навести порядок в военных комиссариатах

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 июня 2021, 13:20 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Всё происходящее за зубцами Кремлёвской стены остаётся тайной за семью печатями. Точнее, оставалось бы, кабы не человеческая природа. Её не обманешь. Даже если рот держать на замке, как российскую границу в Арктике, часть информации всё равно просочится наружу.

Преемник по косвенным признакам

Так случилось и в этот раз. Казалось бы, рутинно-протокольное мероприятие – ан, нет.

Прорвалась натура человека!

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в Тверскую область посетил местный военкомат. И остался недоволен...

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре», – заявил он в духе известного армейского юмора.

Рутина? Скука? На самом деле, нет. Потому что дальше началось самое интересное...

«Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию, – продолжил глава Минобороны. – Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?».

Последний вопрос адресовался не областному военкому и даже не командующему войсками военного округа, а… губернатору Тверской области Игорю Рудене. Тот, что интересно, заверил министра, что регион способен уложиться в более короткие сроки. И, как вишенка на торте, Сергей Шойгу в ответ сурово заявил:

«Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу»

Итак, министр федерального правительства ставит задачу главе исполнительной власти субъекта Федерации. Лицу, на минуточку, выборному и подчиняющемуся президенту. И вот это самое лицо – бледнеет, мямлит и только что в струнку не вытягивается перед… обычным чиновником, пусть и федерального уровня. Притом что некоторые главы даже и с премьер-министром говорят на равных.

Это красноречивее прочего показывает как положение губернаторов в системе нынешней российской власти, так и реальный, а не формальный статус Сергея Шойгу. Которого, собственно, уже давно за глаза называют преемником. И который, чем дальше, тем больше, ведёт себя соответствующе.

Конечно, это не значит, что формальный «чиновник номер два» во властной иерархии, премьер-министр Михаил Мишустин, списан со счетов. Он тоже, как может, укрепляет свои аппаратные и публичные позиции. Но всё-таки для Владимира Путина он – не свой. А вот Сергей Шойгу, с которым нынешний глава государства регулярно ездит в Алтайский край, уже свой, доверенный, проверенный...

В известном смысле повторяется конфигурация в преддверии 2008 года, когда Владимир Путин решал, кому доверить трон на время. Тогда тоже несколько лет шёл выбор между министром обороны и чиновником из правительства, но не премьером, а его номинальным первым замом. В итоге победил более либеральный представитель Белого дома на Краснопресненской набережной.

Теперь, похоже, «силовики» имеют реальный шанс отыграться

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости