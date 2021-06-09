Официальная позиция Парижа по «украинскому вопросу» может «взорвать» Европу

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9 июня 2021, 18:26 Источник: nikita-frol0v87.livejournal.com

В мае французские сенаторы побывали в Киеве. Они, вероятно, хотели увидеть, что Украина идет семимильными шагами к святой демократии и толерантности, но все оказалось совсем наоборот. Теперь французский Сенат стоит на ушах, потому что или дипломатические отношения стран канут в Лету, или глава МИД признает, что нацизм – это нормально.

Но обо всем по порядку...

Сенаторы Жан-Пьер Мог, Натали Гуле и Жоэль Геррио являются членами комиссии иностранных дел Сената Франции. Они прибыли в Киев, обалдели, уехали домой и теперь «обрывают телефон» французскому министру иностранных дел, требуя его выступления по украинскому вопросу.

Французы были в шоке от того, что в центре украинской столицы стоят палатки «Азова». Там можно купить документы погибших нацистов, вступить в батальон и пострелять из автомата Калашникова. Все это происходит прямо на Андреевском спуске. При этом украинские власти ничего с этим не делают.

В столице полным ходом идет нацистская пропаганда, а всем и дела нет...

«Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу, и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», — написано в запросе французских сенаторов.

По словам французского политолога Омара Арфуша, сенаторы были шокированы тем, что увидели в Киеве. Они сняли все на видео и отправили запрос главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану. Теперь он обязан ответить, и ответ его станет официальной позицией страны.

А теперь вспомним о том, что задержанный в Минске Роман Протасевич служил в «Азове». А ведь его так поддерживает западный мир. К тому же скоро состоятся встречи президента США с французским лидером. Позже планируется и личный диалог Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если глава МИДа на заседании Сената откажется признавать деятельность неонацистских группировок на Украине, авторы запроса будут ему оппонировать. Если сразу же выразит беспокойство по ситуации на Украине, то это может повлиять на всю политику в отношении Украины», — считает Арфуш.

Французские сенаторы создали весьма щекотливую ситуацию

Но, что важно, они не проигнорировали происходящее. Особенно, учитывая, что нацистских скандалов на Украине становится все больше. Например, 9 мая представитель националистической организации С14 «зиговал», когда мимо проходил ветеран.

Власти обвинили в этом не юного неонациста, а журналистов издания «Страна» - мол, это они все спровоцировали. И только после того, как история распространилась в СМИ, на парня оформили протокол.

Так что проблема с распространением неонацисткой идеологии на Украине определенно есть. Посмотрим, как это повлияет на отношения Незалежной с Францией.

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